Prêté par l’AS Saint-Étienne au Grazer AK 1902 cette saison, Beres Owusu réalise un exercice très solide en Bundesliga autrichienne. Titulaire indiscutable dans la défense du club de Graz, le défenseur de 22 ans enchaîne les matchs et suscite déjà l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Depuis le début de la saison, Beres Owusu s’est rapidement imposé comme un élément central de la défense du Grazer AK. Le joueur prêté par l’ASSE a disputé 20 rencontres de championnat, toutes comme titulaire, pour 20 matchs complets. Une régularité remarquable pour un joueur encore jeune (22 ans) qui découvre un nouveau championnat. Match après match, Owusu s’est installé dans l’arrière-garde du club autrichien, capable d’évoluer en défense centrale comme sur le côté droit.

Son temps de jeu témoigne de la confiance du staff du Grazer AK. Sur les 20 rencontres disputées, il a quasiment toujours joué l’intégralité des 90 minutes, preuve de son importance dans le système défensif de l’équipe.

Une saison solide avec la confiance du staff

La seule absence de la saison est intervenue lors de la 22e journée, lorsque le défenseur a été suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Jusqu’à cet épisode, Owusu avait enchaîné les rencontres avec constance, contribuant à plusieurs performances solides de son équipe, notamment face à des clubs majeurs du championnat autrichien comme Salzbourg ou le Rapid Vienne. Sa capacité à s’adapter rapidement au rythme de la Bundesliga autrichienne confirme les qualités déjà aperçues lors de son passage dans les équipes de jeunes de l’ASSE.

Une option d’achat déjà au cœur des discussions pour Owusu

Le prêt de Beres Owusu au Grazer AK s’accompagne d’une option d’achat estimée à environ 250 000 euros. Selon plusieurs informations relayées en Autriche, notamment par Krone, le club de Graz envisagerait sérieusement de lever cette option. L’idée serait ensuite de réaliser une plus-value rapide, car plusieurs clubs suivent déjà le défenseur. Des formations de Bundesliga autrichienne comme le LASK ou le Rapid Vienne se seraient renseignées sur sa situation. Des clubs étrangers surveilleraient également son évolution, notamment en Belgique avec Anderlecht et le FC Anvers, ainsi que plusieurs équipes de seconde division allemande.

Un objectif international avec le Ghana

Beres Owusu nourrit également une ambition personnelle importante : intégrer la sélection nationale du Ghana. Le défenseur franco-ghanéen espère que ses performances en Autriche pourront lui ouvrir les portes de la sélection, avec en ligne de mire une participation future à la Coupe du monde. Dans ce contexte, enchaîner les matchs et continuer sa progression au haut niveau reste essentiel pour franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Pour l’AS Saint-Étienne, le prêt d’Owusu pourrait rapidement devenir un dossier intéressant sur le plan sportif et économique, mais il n'est pas certain que les dirigeants souhaitent voir une transaction du joueur profiter à un autre club. Toutefois, si le Grazer AK décide de lever l’option d’achat, le défenseur pourrait ensuite faire l’objet d’un transfert vers un club plus important, preuve que son passage en Autriche aura servi de véritable tremplin.