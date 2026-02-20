Vainqueure de ses deux matches depuis l'arrivée de Philippe Montanier, l'ASSE reçoit Laval avec la volonté d'enchaîner, ce samedi 21 février (20 h). Du côté Lavallois, une recrue est enfin disponible tandis que la prudence est de mise concernant Trévis Dago.

Trois sur trois pour l'ASSE de Philippe Montanier ? Débarqué sur le banc des Verts à la suite du départ d'Eirik Horneland, arrivé au bout de ses idées dans le Forez, l'ancien gardien de but a réussi ses débuts. Après un match solide remporté face à Montpellier (1-0), les Stéphanois sont allés l'emporter en terre guingampaise (1-2) samedi dernier. Deux succès consécutifs permettant à l'ASSE de remonter sur le podium (3e, 40 points) à deux points du leader troyen.

Un groupe normalement au complet pour Laval

De quoi aborder avec confiance la réception de Laval, ce samedi 21 février (20 h) à Geoffroy-Guichard. Une rencontre face à l'avant-dernier du championnat (18 points) que les Stéphanois abordent dans la peau du favori. Un statut qui n'a pas toujours souri aux Verts cette saison. En face, le Stade lavallois, qui n'a toujours pas gagné à domicile, reste sur deux matches nuls face à des équipes du haut de tableau (1-1 au Mans, 5e, puis 2-2 contre Annecy, 9e).

Présent en conférence de presse jeudi 19 février, l'entraîneur Olivier Frapolli a donné quelques indications sur l'effectif qu'il devrait emmener dans le Forez. "Par rapport au dernier match contre Annecy, pas d’absence en plus, et pas de retour dans le groupe", a commencé par dire le coach de 54 ans dans des propos rapportés par Ouest-France.

Sidi Bane qualifié, quid de Trévis Dago ?

Si Laval devrait être au complet, les Tango pourraient tout de même enregistrer un renfort. En effet, la recrue Sidi Bane est enfin qualifié "et peut-être dans le groupe." "Tant que tout n'était pas clarifié administrativement, il était sur la retenue. Aujourd'hui, il est capable d'entrer dans un match sans problème", a précisé Frapolli au sujet du défenseur sénégalais (21 ans).

Une bonne nouvelle pour les Mayennais, même si une incertitude entoure la présence ou non de l'attaquant Trévis Dago. Resté en individuel jeudi, l'ancien lillois est gêné à l'ischio-jambier. Même si un dernier test sera fait à l'entraînement ce vendredi, aucun risque ne sera pris. "On est précautionneux parce qu’il avait une mauvaise sensation et qu’il n’a pas eu beaucoup de blessures. Donc il faut déterminer si sa douleur est anormale ou normale", a conclu Olivier Frapolli à l'approche du déplacement à Saint-Étienne.