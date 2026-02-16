La semaine du 16 au 22 février s’annonce intense pour l’ASSE. Entre réception de Laval en Ligue 2, duel face à Strasbourg en Arkema Première Ligue et match de National 3 contre Feurs, les Vert(e)s vont vivre un week-end à haute tension.

Le sprint final est lancé. Après la victoire précieuse à Guingamp, les hommes de Philippe Montanier doivent confirmer à domicile face à Laval. Un rendez-vous important dans la course à la montée. Les Verts veulent enchaîner et maintenir la pression sur le haut du classement.

Du côté des féminines, la réception de Strasbourg représente un nouveau défi en Arkema Première Ligue. À domicile, au stade Salif-Keita, les Stéphanoises auront à cœur de briller devant leur public.

Enfin, la réserve accueillera Feurs en National 3. Une rencontre qui permettra à plusieurs jeunes talents de continuer leur progression.

En parallèle des matches, la semaine sera rythmée par les séances d’entraînement, la conférence de presse d’avant-match et les contenus proposés sur ASSE.fr et ASSE.TV. Sans oublier les visites du stade Geoffroy-Guichard et du Musée des Verts.

ASSE : le programme complet de la semaine.

Lundi 16 février

Soins et repos

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 17 février

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Mercredi 18 février

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Jeudi 19 février

Entraînement des pros masculins réservé au Corner Famille sur invitation et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #ASSELAVAL (Ligue 2 BKT)

Vendredi 20 février

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines à huis clos.

Le groupe pour #ASSELAVAL (Ligue 2 BKT) et #ASSERCSA (Arkema Première Ligue)

Samedi 21 février

Arkema Première Ligue (Journée 16) : ASSE - Strasbourg au stade Salif-Keita (15h)

Ligue 2 BKT (Journée 24) : ASSE - Laval au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 22 février

Entraînement des pros à huis clos

National 3 (Journée 17) : ASSE - Feurs au stade Aimé-Jacquet (15h)

