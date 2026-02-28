Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va se rendre au Nouste Camp de Pau lors de la 25ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce déplacement dans le Sud-Ouest, Philippe Montanier s’est exprimé en conférence de presse, ce jeudi à la mi-journée. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Le premier coach, et je vais le saluer, c’était Daniel Jeandupeux à Caen, qui avait la réputation de transformer les attaquants en défenseurs. On a eu beaucoup d’exemples, et même des attaquants en défenseurs centraux. L’intérêt, c’est qu’il faut déjà avoir une certaine agressivité, aimer les duels, etc. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’ils ont une qualité technique, cette facilité d’éliminer, de pouvoir attaquer. C’est vrai que dans le football moderne, quand on attaque, les latéraux font presque partie de l’attaque. La relation excentrés-latéraux est devenue primordiale pour animer les côtés, et souvent ce sont des joueurs qui amènent des situations et des passes décisives. Donc quand on perçoit, comme Ben Old, des aptitudes défensives et qu’on est capable de garder ces qualités offensives, c’est intéressant d’exploiter ça."

Ben Old ? Je l’ai toujours vu latéral

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Je vais citer un exemple que j’avais à Caen avec un joueur qui s’appelait Yvan Le Bourgeois, qui était ailier gauche, plutôt un beau gabarit mais qui était toujours par terre, qui prenait des coups, qui pleurait. Daniel l’a transformé en défenseur central gauche et le joueur s’est transformé. C’est lui qui mettait des coups. On a quand même fait la Coupe d’Europe avec lui. Ça a gardé une capacité de remontée de balle parce qu’il était capable d’éliminer aussi son attaquant pour amener le surnombre. Des fois, on sent bien que le joueur est un attaquant mais qu’il a cette agressivité en lui et que ça ne pose pas de problème de le transformer.

D’autres fois, des joueurs se découvrent, lorsqu’on les met à ce poste-là, des qualités qu’ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes.

Ben Old ? Je l’ai toujours vu latéral. J’ai vu tout de suite une attitude défensive et des principes : il est à la bonne distance de défense, capable d’être dans le duel, il est costaud sur ses jambes. J’ai tout de suite senti que son potentiel défensif était intéressant."

La prochaine étape avec l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Il faut qu’il trouve aussi ses repères. Mais je trouve qu’offensivement, ça va aller de mieux en mieux. Surtout la connexion avec son ailier. C’est le jeu combiné qu’il doit développer. Mais comme il est généreux, intelligent, qu’il a un bon pied gauche, on voit bien que, de plus en plus, il occupe ce flanc. La prochaine étape, c’est d’amener des passes décisives, des centres décisifs, des équilibres encore plus importants.

Sur la deuxième mi-temps, Laval a 0,13 d’xG, donc c’est vraiment très mince. Alors qu’on avait l’impression qu’à 2-1, on se disait : attention, on est peut-être en danger. Mais finalement, lorsqu’on regarde les faits, les actions, Gautier a eu très peu de travail à faire. Et le but, c’est que l’idéal, c’est qu’il ne fasse rien lors d’un match. À ce moment-là, je pourrais faire mon retour sur le terrain et, s’il n’y a pas de tir, pas de centre, rien, je ne devrais pas tenir."