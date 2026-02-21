Les supporters de l’ASSE préparent un déplacement massif à Pau. Alors que les Verts jouent la montée en Ligue 1, les groupes stéphanois affichent clairement leur volonté de venir en nombre au Nouste Camp. Un communiqué officiel vient de tomber.

L’AS Saint-Étienne dispute un tournant de sa saison. Troisièmes avant la 24e journée de Ligue 2, les hommes de Philippe Montanier ne pointent qu’à deux points du leader Troyes. Une équipe de Troyes qui reçoit Pau cet après-midi. Autant dire que tous les regards seront braqués sur ces deux affiches.

Mais déjà, les supporters stéphanois pensent au prochain rendez-vous. La semaine prochaine, l’ASSE se déplacera justement à Pau. Et les groupes historiques Magic Fans, Green Angels, Indépendantistes Stéphanois et Union des Supporters Stéphanois ont pris la parole, dans un communiqué

Dans un communiqué clair, ils annoncent la couleur : le peuple vert veut se déplacer en nombre.

Un parcage élargi pour un déplacement massif ?

Dès les premières lignes, l’intention est affichée : « Le samedi 28 février, l’AS SAINT-ETIENNE joue contre le PAU FC au Nouste Camp. Comme à leur habitude, l’ensemble des groupes de supporters stéphanois ont prévu de se déplacer en nombre. »

Les discussions initiales semblaient aller dans le bon sens. Le communiqué précise : « Les premières discussions entre les clubs et les autorités ont débouché sur la possibilité d’une extension de parcage à plus de 600 places, contre 250 en temps normal. » Une excellente nouvelle pour les fans, qui ont immédiatement lancé les inscriptions.

Mais coup de théâtre une semaine avant le match. « Une semaine avant le déplacement, nous apprenons que l’extension du parcage n’est plus possible. » Une décision liée à des contraintes de sécurité et de coûts supplémentaires.

Pour autant, les groupes stéphanois ne comptent pas lever le pied.

Les supporters de l’ASSE maintiennent la pression

L’organisation d’un déplacement ne s’improvise pas. Les bus sont réservés, les frais engagés. Les groupes le rappellent avec fermeté : « À sept jours du match, il nous est impossible de revenir sur les réservations que nous avons faites auprès des compagnies de bus. »

Le message est limpide. Les supporters ne souhaitent pas réduire leurs effectifs. « À ce stade, nous ne souhaitons pas réduire nos effectifs, et avons l’intention de venir au nombre promis initialement. »

Une solution existerait encore. Le communiqué évoque « les places accolées au parcage visiteur » toujours disponibles. Les groupes appellent à « la prise de conscience de l’ensemble des parties prenantes pour le bon déroulement de ce déplacement. »

Enfin, la détermination est totale. « Les groupes stéphanois se sont engagés envers leurs membres, ont engagé des frais pour les moyens de transport et n’ont qu’une envie : pouvoir donner de la voix pour leur équipe ! »

Le message est fort. À l’heure où l’ASSE joue sa montée en Ligue 2, le peuple vert entend répondre présent. Reste désormais à savoir si Pau ouvrira davantage ses portes. Une chose est sûre : les supporters seront au rendez-vous.