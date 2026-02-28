Le FC Pau reçoit l'ASSE ce samedi. Daylam Meddah, milieu palois, s'est exprimé devant la presse ce vendredi. L'ocassion d'évoquer la réception des Verts.

Daylam Meddah, milieu du Pau FC : "C'est le genre de match qu'on n'a pas besoin de préparer, entre guillemets. On voit directement l'affiche et on se met dans la tête que ça va être un très gros match. Le match aller ? C'est sûr, ça reste dans la tête, surtout avec des scores lourds comme ça. Après, dans une saison, on est obligé de passer par des grosses défaites pour bien évoluer à la suite. Mais c'est sûr que 6-0, ça reste dans la tête, même si on a tous essayé de passer à autre chose."

Briller face à l'ASSE

Daylam Meddah, milieu du Pau FC : "Pour ma part, je suis passé à autre chose. Là, c'est un gros match qu'on a à faire demain et j'espère qu'on va tous répondre présent.

Personnellement, je m'adapte bien. Dès que j'ai commencé en professionnel, j'ai toujours bouché les trous. Je pense que ça me sert au jour d'aujourd'hui. En tant que joueur professionnel, je dois répondre présent à la place que me met le coach. Et pour l'instant, je pense que ça me réussit bien.

La défaite à Troyes ? J'ai regardé le match à la télé, j'ai suivi à la télé comme j'étais suspendu, mais j'ai senti une bonne équipe de Pau, qui a bien entamé le match, qui a su marquer dès le début, et je pense que c'est ce qui faisait notre force auparavant. Mais malheureusement, sur des petits détails, on s'est fait remonter et dépasser. Dans la mentalité et dans la personnalité, on a su faire un bon match, même si le résultat n'a pas joué en notre faveur. Dans l'ensemble, c'était un bon match."

Sainté ça boost

Daylam Meddah, milieu du Pau FC avant de recevoir l'ASSE : "Quand t'es suspendu, c'est sûr que t'es un peu frustré quand même, parce que c'est des matchs comme ça à 14h, tout le monde regarde, c'est bien que ce soit pour le club et pour les joueurs.

C'est sûr que ça booste d'enchaîner deux gros matchs comme ça face à des anciens clubs de Ligue 1. On va essayer d'entamer le match de la meilleure des manières. Et puis, on joue à 20 heures, on est le seul match. On sera regardé, donc il va falloir qu'on réponde présent."

Pau motivé par l'audience

Daylam Meddah, milieu du Pau FC avant de recevoir l'ASSE : "Inconsciemment, on l'a tous dans la tête, je pense. Je pense qu'on est assez, entre guillemets, futé pour savoir qu'il y a des matchs où il ne va pas falloir faire d'erreurs.

Mais match à 20 heures contre Saint-Etienne, il va falloir que tout le monde se transcende.

Il va falloir se surpasser. Mais je pense qu'il y a plein de petits détails qui sont présents. Vous avez vu la sortie des nouveaux maillots. Je pense que mentalement, ça joue et ça va nous permettre d'avoir plus d'assurance sur le terrain."

Source Pau FC