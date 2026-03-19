L’ASSE reçoit le FC Annecy, ce samedi soir, à l’occasion de la 28ᵉ journée de Ligue 2. Avant d'accueillir les hommes de Laurent Guyot, Philippe Montanier était en conférence de presse pour évoquer cette rencontre. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “On est sur cinq victoires et un nul. On peut pas dire que c'est une mauvaise dynamique mais c'est vrai qu'on est déçu de ce match de Grenoble. On se devait de de faire mieux. Je sais que la sixième victoire d'affilée c'est quelque chose d'assez rare dans un championnat. On a pris un point, on reste quand même sur une bonne dynamique mais avec une petite sonnette d'alarme en disant on va pas avoir 36 jokers. Il faut à tout prix que la dynamique qu'on a réussi à impulser, qu'on arrive à la maintenir parce que ça va être chaud jusqu'au bout."

Un manque de fraicheur chez les Verts ?

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Comment maintenir la dynamique ? Les échanges entre nous, la vidéo,... Des outils dont se sert beaucoup pour bien communiquer avec les joueurs. Il faut qu'on soit tous alignés sur nos principes du jeu, sur ce qu'il faut faire, sur l'investissement et l'engagement à l'entraînement. Tous les petits détails parce qu'on sait que ça joue sur des détails.

A Grenoble, c'est plus dû à nous. On a discuté avec les joueurs, c'est peut-être un manque de fraîcheur physique, un manque de fraîcheur mentale. Inconsciemment de position alors que rien n'est jamais acquis. Tous ces paramètres ont fait qu'on a été en dessous de nos standards. Bien sûr Grenoble a fait son match. Mais en général, les équipes font toujours un gros match contre nous. Ce qui est logique. On s'en veut plus à nous que Grenoble."

ASSE : Une animation offensive pointé du doigt

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Sur l'animation offensive de manière générale, on a pas été au niveau. Je ne parle pas que des attaquants puisque tout le monde est concerné : les milieux de terrain et les latéraux. On l'a bien vu sur le premier but contre le Red Star avec le but de Kévin Pédro. On a été très en dessous de ce qu'on est capable de faire individuellement et collectivement. Quand on n'a pas ça, on est capable de ne pas prendre de but, mais pour gagner des matchs, il faut marquer."

La possession stérile n'intéresse pas Montanier

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “On était frais en fin de match ? Où est-ce qu'on était plus frais que l'adversaire? Parce que eux, je les ai trouvés très entamés. Je ne sais pas si c'est nous qui avions une vraie fraîcheur ou si c'est eux qui avaient trop donné. C'était une des équipes qui finit le moins bien sur les 20 dernières minutes en Ligue 2.

La stat de possession de balle est vraiment des fois paradoxale. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le pourcentage de possession dans le dernier tiers adverse. On butine, mais ça ne fait pas de miel. Nous, il faut que ça fasse du miel. Expression moyenne, mais un petit clin d'œil pour nos apiculteurs."