L’ASSE poursuit son recrutement chez les jeunes talents, un milieu prometteur est attendu au centre de formation dès cet été.

L’AS Saint-Étienne continue de préparer l’avenir avec méthode. Le club stéphanois vient d’enregistrer la signature de Lenny Nebout, jeune joueur issu d’Aubagne Air Bel. Né en 2011, ce milieu de terrain est considéré comme un profil à potentiel. Il intégrera le centre de formation de l’ASSE en juillet prochain.

Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie claire : détecter très tôt des profils prometteurs partout en France. Lenny Nebout viendra ainsi renforcer une génération ambitieuse qui évoluera en U16 R1 la saison prochaine. Il sera placé sous la responsabilité de Kevin De Jesus, en charge de cette catégorie charnière dans le développement des jeunes joueurs.

ASSE : une stratégie de recrutement nationale assumée

Avec la signature de Lenny Nebout, l’ASSE confirme sa volonté de ne pas se limiter à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le club multiplie les pistes à travers le sud de la France et la région parisienne pour capter les meilleurs profils dès le plus jeune âge.

Le joueur d’Aubagne fait d’ailleurs partie d’un groupe de six recrues venues de l’extérieur de la région. Une politique assumée qui vise à renforcer la compétitivité du centre de formation. Dans un contexte où la concurrence est féroce entre clubs professionnels, anticiper devient essentiel.

Les dirigeants stéphanois misent sur la diversité des profils et des parcours pour enrichir leurs équipes de jeunes. L’objectif est clair : créer un vivier capable d’alimenter à terme l’équipe première.

Plusieurs renforts prometteurs attendus chez les Verts

Lenny Nebout ne sera pas le seul nouveau visage cet été. L’ASSE a déjà sécurisé plusieurs arrivées dans différentes lignes de jeu.

Parmi elles, on retrouve l’ailier Izaya Kimpioka Mbicka, en provenance du RC Fleury, club où évoluait également Luan Gadegbeku. Le milieu Ousmane Diakite, formé à Villejuif, viendra lui aussi densifier l’entrejeu.

D’autres profils complètent ce recrutement ciblé : Adem Moussaoui (Burel), Driss Balta (Sénart Moissy) et Ibrahim Camara (Torcy). Autant de jeunes joueurs identifiés pour leur potentiel et leur marge de progression.