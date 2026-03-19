La VAR en Arkema Première Ligue pourrait tout changer dès 2026-2027, une évolution majeure pour un championnat où l’ASSE féminine joue actuellement sa survie.

L’information est tombée ce mardi : la Fédération française de football souhaite introduire l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) dans le championnat féminin dès la saison 2026-2027. Une avancée importante, révélée par L’Équipe, qui s’inscrit dans une volonté de professionnaliser davantage la discipline. Une annonce qui intervient dans un contexte sportif tendu, notamment pour les joueuses de l’AS Saint-Étienne, actuellement en grande difficulté au classement.

VAR Arkema Première Ligue : un projet ambitieux

D’après les informations de L’Équipe, le projet a été présenté par Jean-Michel Aulas lors du comité exécutif de la FFF. L’objectif est clair : instaurer une forme de parité avec le football masculin, où la VAR est en place depuis la saison 2018-2019.

Le coût du dispositif est estimé entre 1 et 1,5 million d’euros par an. Une somme importante, mais jugée absorbable grâce à l’augmentation des recettes marketing. La Fédération, qui subventionne déjà le championnat féminin à hauteur de 13,6 millions d’euros, semble prête à franchir ce cap.

Ce déploiement s’inscrit dans une dynamique plus globale. La VAR a déjà été testée lors de certains grands rendez-vous du football féminin : play-offs, finale de Coupe de France ou encore finale de la Coupe LFFP. Des essais jugés concluants, notamment avec des équipes arbitrales entièrement féminines.

L’introduction de cette technologie vise donc à renforcer la crédibilité du championnat, améliorer les décisions arbitrales et accompagner la montée en puissance du football féminin français.

ASSE féminine : une course au maintien sous pression

Si cette évolution structurelle concerne l’avenir, l’urgence est ailleurs pour l’ASSE féminine. À cinq journées de la fin du championnat, les Stéphanoises n’ont engrangé que neuf points. Une situation critique qui les place en position de relégables.

Le calendrier n’offre aucun répit. Les Vertes devront affronter des concurrentes directes dans la lutte pour le maintien, à commencer par Lens. Un duel qui s’annonce décisif. Dans la foulée, Montpellier se dressera également sur leur route, autre adversaire clé dans cette bataille.

Pour les joueuses stéphanoises l’équation est simple. Il faudra aller chercher des points coûte que coûte. La marge d’erreur est désormais inexistante.