Après la victoire face à Dunkerque (2-1), l’ASSE aborde un déplacement délicat à Bastia avec une donnée à ne pas négliger : la gestion des cartons. Dans ce sprint final pour la montée, et peut-être le titre de Ligue 2, la gestion des cartons jaunes reste une préoccupation, notamment à l’approche du choc face à Troyes.

Le succès obtenu dans le Chaudron a permis aux Stéphanois de rester dans le bon tempo. Face à Dunkerque, seul Mahmoud Jaber a été averti. Une sanction sans conséquence immédiate pour lui, puisque le milieu a déjà purgé une suspension après avoir atteint le seuil des cinq cartons. Il a donc entamé un nouveau cycle et ne se trouve plus sous menace directe.

Même logique pour Augustine Boakye. Avec huit cartons au total, le milieu offensif a lui aussi déjà été suspendu. Il cumule désormais trois avertissements dans son nouveau cycle. Concrètement, il reste à distance, mais sa situation doit être suivie. Deux nouveaux cartons l’exposeraient à une nouvelle suspension.

Tardieu en première ligne avant un rendez-vous clé

Le cas le plus sensible concerne Florian Tardieu. Le milieu stéphanois totalise quatre cartons jaunes sur son cycle actuel. Un avertissement à Bastia entraînerait automatiquement une suspension face à Rodez.

Ebenezer Annan se trouve dans une situation identique. Avec quatre cartons, il évolue lui aussi à la limite. Moins central dans la hiérarchie, il reste une solution dans la rotation. Une suspension réduirait les options défensives qui se proposent à Montanier.

Le risque de recevoir un cinquième jaune n'est pas le plus problématique ce week-end. Le véritable risque serait d'écoper d'un carton rouge. Car derrière ce déplacement en Corse se profile un rendez-vous majeur : la réception de Troyes, leader du championnat. Un choc évidemment direct dans la course à la montée. Dans ce contexte, perdre un joueur serait problématique.

ASSE : la nécessaire gestion dans le sprint final

Dans les secteurs offensifs, la situation reste plus confortable. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou Irvin Cardona disposent encore d’une marge. Aucun ne se trouve à court terme sous menace la directe d'une suspension.

Mais comme évoqué précédemment, l’essentiel se joue ailleurs. À Bastia, l’ASSE devra trouver le bon dosage entre engagement et maîtrise. L’intensité d’un déplacement en Corse peut vite exposer les joueurs aux avertissements. Or, à ce stade de la saison, une suspension peut impacter directement le sprint final de 4 rencontres qui se profile. L’ASSE ne joue pas seulement à Bastia. Elle prépare aussi, déjà, la réception de Troyes... mais également le déplacement à Rodez et l'ultime rencontre face à Amiens.