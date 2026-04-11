L’ASSE recevait ce samedi soir Dunkerque à Geoffroy-Guichard dans le cadre de la 30e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, qui visent plus que jamais la montée, face à une formation dunkerquoise en perte de vitesse ces dernières semaines. À l’issue de la rencontre, remportée par les Verts sur le score de deux buts à un, Philippe Montanier s'est présenté au micro de beIN Sports afin d’analyser le match et de revenir sur son scénario.

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "La victoire a été difficile face à une très bonne équipe de Dunkerque. Pour moi, c’est l’un de nos matchs les plus complets, parce qu’il y avait une vraie adversité. On a dominé, on s’est créé beaucoup d’occasions, on a souvent été présents dans leur surface. On termine avec plus de vingt tirs, dont plusieurs cadrés. Malgré ça, on est restés sous pression jusqu’au bout, même si, en dehors du penalty, on concède très peu.

Les joueurs ont fait beaucoup d’efforts, avec et sans ballon. Il y a eu beaucoup de courses vers l’avant, mais aussi beaucoup de travail défensif. Collectivement, l’état d’esprit a été très bon, c’est ce qui nous permet de gagner ce match.

On a parfois voulu presser très haut, ce qui ouvre des espaces dans notre dos. Il fallait bien gérer ces moments, savoir se replacer rapidement. On l’a mieux fait au fil du match. Dans l’ensemble, on a maîtrisé.

J’ai trouvé Lucas Stassin très lucide. Beaucoup auraient frappé immédiatement, lui a pris le temps. Sur l’action de Davitashvili, il y a aussi beaucoup de mouvements autour, ce qui lui laisse le choix et le temps d’ajuster. On savait que Dunkerque prenait des risques à la relance. En pressant au bon moment, on pouvait les mettre en difficulté, comme sur le premier but."

Philippe Montanier (ASSE) : "Le point à améliorer, c’est l’efficacité"

"J’aime beaucoup Moueffek dans un rôle haut. Il se projette vite vers l’avant. Plus bas, il est davantage exposé au pressing. C’est aussi pour ça que ce match était intéressant face à une équipe de qualité.

Le point à améliorer, c’est l’efficacité. On a encore des situations mal exploitées, des frappes non cadrées. Il faut être plus justes dans le dernier geste, même si le gardien adverse a aussi fait des arrêts. On doit aussi composer avec notre effectif. On a beaucoup de défenseurs et peu d’attaquants disponibles. Il faut donc s’adapter, utiliser la polyvalence de certains joueurs comme Davitashvili, Miladinovic ou Boakye.

Les supporters ? Quand on découvre l’histoire du club, on comprend leur importance. L’ambiance est toujours particulière ici. Ça donne de la force aux joueurs. Forcément, la question de la dissolution nous touche aussi."