À 4 journées de la fin, Saint-Étienne n'a jamais semblé aussi proche du retour en Ligue 1. Les Verts affichent le meilleur bilan de Ligue 2 sur les 10 derniers matchs et restent sur une dynamique impressionnante. Le calendrier qui arrive va tout décider pour l'ASSE et la L2.

Les chiffres sont éloquents. Sur les 10 derniers matchs, l'ASSE compile 23 points — 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Meilleur bilan de tout le championnat sur la période. Sur les 5 derniers, 11 points avec 9 buts marqués pour seulement 2 encaissés.

Une série XXL qui fait trembler Troyes

La dernière sortie résume tout : victoire 2-1 contre Dunkerque le 11 avril. Avant ça, 4-0 contre Annecy le 21 mars, 2-0 contre Red Star, 3-0 à Pau FC. Les Verts font le travail, souvent avec autorité. La seule entaille récente : un nul 0-0 à Grenoble le 14 mars et une défaite 1-0 contre Boulogne fin janvier — deux accrocs vite effacés.

Avec 57 points au général, l'ASSE est à 1 point de Troyes (58 pts) et possède le momentum. La différence de buts pourrait jouer un rôle crucial en cas d'égalité finale.

Quatre finales pour valider la montée

Le calendrier qui arrive est celui d'une course-poursuite. Quatre matchs, quatre finales.

Le 18 avril à Bastia (20h00) d'abord — un déplacement piégeux chez une équipe qui ne gagne plus mais qui joue pour sa survie. Le 25 avril, réception de Troyes au Geoffroy-Guichard — le choc direct qui pourrait tout décider entre les deux premiers. Le 2 mai, déplacement à Rodez, 2e équipe de forme sur 10 matchs avec 22 points — le match le plus périlleux du calendrier. Enfin, le 9 mai à domicile contre Amiens, lanterne de forme avec 1 point sur 5 matchs — le match à ne pas manquer.

En résumé : un choc contre Troyes, un piège à Rodez, deux matchs à portée. La promotion directe se joue maintenant.

L'ASSE dans le classement de forme général

Pour situer la performance stéphanoise dans le contexte de la division, les Verts dominent les deux classements de forme. À titre de comparaison, Troyes prend 17 points sur 10 matchs contre 23 pour Saint-Étienne. Rodez (22 pts) est le seul club à se rapprocher de cette dynamique — et ce sont les prochains adversaires des Verts.

Le reste du bas de tableau s'effondre. Amiens (5 pts sur 10 matchs), Dunkerque (7 pts), Clermont et Nancy en difficulté — autant de contextes favorables pour des adversaires diminués. Saint-Étienne n'a jamais eu autant de cartes en main pour finir le travail.

Source : Flashscore/ Ligue 2

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