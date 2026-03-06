À l’approche de la réception du Red Star à l’occasion de la 26ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias. Ce week-end, les Verts ont l’occasion de prendre huits points d’avance sur les francilliens. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Ilan ? Son rôle, c'est l'aspect offensif. Déjà, il est avec nous dans les préparations de séance et le retour de séance. Bien sûr, si Stéphane Lièvre est orienté sur les joueurs défensifs, lui est orienté sur les joueurs offensifs. Donc il a un rôle d'adjoint toute la semaine dans la préparation des séances, dans l'animation de certaines séances et bien sûr dans les spécifiques attaquants."

Ilan redevient important à l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Comme les entraîneurs de gardiens avec les gardiens, il y a toujours cette spécificité, cette transmission. Déjà, Ilan était un super joueur, un super attaquant, donc il y a quand même une petite transmission. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des anciens attaquants de très haut niveau pour manager et gérer les attaquants."

L'ASSE et l'obsesion de l'équilibre

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Enfin un équilibre ? On a démarré par ça déjà. L'aspect défensif, ce n'est pas que les défenseurs. J'avais diffusé aux joueurs une interview de Xabi, le joueur du Barça, qui expliquait comment ça s'est passé lorsque Guardiola, qui venait de la Masia, avait pris l'équipe. Il ne parlait que de courir, de faire des efforts, de sacrifices. C'est déjà une attitude à avoir de la part de toute l'équipe et pas seulement des défenseurs."

Des joueurs qui doivent bouger ensemble

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Puis après, j'ai montré les principaux principes défensifs qu'il fallait avoir, puis on les a travaillés sur le terrain. L'aspect défensif a occupé une grande partie des séances d'entraînement la première semaine, parce que ça me paraissait important d'avoir la base, qu'on soit tous à l'unisson, sur les mêmes principes et avec le même état d'esprit pour défendre. Je crois qu'un joueur a le ballon deux minutes dans un match. C'est-à-dire qu'il y a 90-92 minutes où il ne l'a pas. À part courir, bien défendre et proposer des solutions… On s'est attelés à ça dès le début."

ASSE : Les défenseurs peuvent marquer

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Quand on fait beaucoup de spécifiques, il faut donner un petit peu la carotte. Et il ne faut pas oublier que des fois, on gagne des matchs sur un but d'un défenseur. Donc les habituer de temps en temps à avoir une séance offensive pour eux, ce n'est pas que pour leur faire plaisir, mais pour les préparer à ces situations de match."

Réduire les espaces comme priorité

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Ce qui est important, c'est que l'espace entre les joueurs, ce qu'on appelle les intervalles, et l'espace entre les lignes soient toujours le plus proches possible. Parce que quand il y a un bloc compact, c'est plus difficile pour l'adversaire de trouver des solutions. Donc ça part par une prise d'informations, ce qu'on appelle le scan. Les grands joueurs tournent la tête six ou sept fois là où un joueur normal le fait deux ou trois fois. Cette prise d'information permet de corriger nos positions offensives et défensives.

On regarde les vidéos, on travaille sur le terrain, puis on a même des retours vidéo de l'entraînement pour améliorer la prise d'informations des joueurs et leur permettre de s'ajuster par rapport aux partenaires."