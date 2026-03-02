La semaine s’annonce décisive pour l’ASSE. Après plusieurs résultats marquants, les Verts entrent dans un moment charnière de leur saison. Le rendez-vous principal aura lieu samedi soir à Geoffroy-Guichard avec la réception du Red Star, un choc qui pourrait peser lourd dans la course à la montée en Ligue 1. Le Chaudron s’annonce bouillant pour soutenir les hommes de Philippe Montanier dans cette confrontation directe capitale.

Mais cette semaine ne se résume pas uniquement à l’équipe première. Les sections féminines poursuivent également leur travail avec plusieurs séances d’entraînement importantes, tandis que les jeunes retrouvent la compétition après deux semaines sans match officiel. Un retour attendu pour les U19 et U17, engagés dans des rencontres importantes pour la suite de leur championnat.

Entre préparation, formation et compétition, tous les regards sont désormais tournés vers samedi soir. Une victoire face au Red Star permettrait aux Stéphanois de confirmer leur dynamique et d’affirmer un peu plus leurs ambitions.

La semaine de l'ASSE

Lundi 2 mars

Soins et repos

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 3 mars

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Mercredi 4 mars

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Jeudi 5 mars

Entraînement des pros masculins ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h)

Conférence de presse avant #ASSERED (Ligue 2 BKT)

Vendredi 6 mars

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Samedi 7 mars

National 3 (Journée 18) : Romorantin - ASSE au stade Jules Ladoumègue (18h)

Ligue 2 BKT (Journée 26) : ASSE - Red Star au stade Geoffroy-Guichard (20h)

Dimanche 8 mars

Entraînement des pros à huis clos

U19 National (Journée 20) : Cavigal Nice - ASSE au stade Bob Rémond (15h)

U17 National (Journée 20) : ASSE - Lyon La Duchère au stade Aimé-Jacquet (15h)