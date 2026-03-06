Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va recevoir le Red Star au Stade Geoffroy Guichard lors de la 26ᵉ journée de Ligue 2. Avant d’accueillir un concurrent direct à la montée en Ligue 1, Philippe Montanier s’est exprimé en Conférence de Presse, ce jeudi à la mi-journée. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Meilleurs en transition ou en attaque placée ? Je pense qu'on est habiles sur les deux. On a la capacité, on le voit sur le premier but où ça va assez vite, on le voit sur le deuxième but où on est plutôt sur une attaque placée. Nous, c'est notre rôle de développer l'équipe dans ces deux phases-là, parce que quand il y a des espaces, il faut en profiter, et quand il n'y en a pas, il faut savoir faire aussi. Donc on doit à tout prix développer ces deux types d'attaques."

On peut changer une équipe qui gagne

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “La continuité qui change tout ? Alors ça peut peut-être aider, mais le but quand même à chaque fois, c'est de préparer tout le monde. On sait déjà qu'il peut y avoir des blessés pendant la semaine et pendant le match, donc ce qui est important, ce n'est pas seulement de préparer 11 joueurs mais vraiment tout un effectif. Histoire que s'il y a un ou deux absents, on ne soit pas pénalisés et que tout le monde soit au même niveau.

Oui, on change une équipe qui gagne, parce qu'on n'est pas sûrs que la prochaine gagnera. Quand une série prend fin, des fois, c'est avec la même équipe. Je vous en ai déjà parlé : mon objectif, c'est à chaque fois de trouver l'équipe la plus compétitive du moment, avec les joueurs en forme du moment, en fonction d'un adversaire et en fonction d'un plan de jeu."

Mettre le bon joueur au bon moment

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "On peut très bien faire un très bon match et se retrouver quand même sur le banc parce que les caractéristiques dont j'ai besoin pour le match qu'on va jouer seront différentes. Ce n'est pas facile à accepter pour les joueurs, mais c'est un avantage aussi : vous pouvez être hors du groupe ou sur le banc, que l'équipe gagne, et puis vous pouvez bien sûr intégrer le 11. Tout dépend vraiment de la forme du moment.

Marquer tôt ? C'est une envie de se dire qu'il faut démarrer fort le match et se mettre tout de suite dans le bon wagon. Donc il y a une volonté quand même, tout de suite, comme on l'a vu à Pau, de presser, de récupérer haut et dès qu'on peut de faire mal à l'adversaire. Mais c'est vrai que sur ces derniers matchs, c'est plutôt bien passé."

Nadé marque encore des points à l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : " Mickaël Nadé ? À l'image de la défense, il est extrêmement fiable. Il nous apporte sa puissance, sa vitesse, son jeu de tête, mais moi je trouve qu'il a aussi un très bon pied gauche. C'est intéressant d'avoir un central gauche gaucher.

Je le trouve de plus en plus proactif dans les remontées du bloc, dans le fait d'être toujours connecté avec l'équipe, qu'on ait le ballon ou qu'on ait pas le ballon. Pour l'instant, on est satisfait. Je suis satisfait de ces prestations, à l'image de la défense."

ASSE : Montanier assumera ses choix

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "Avec le retour de Chico ? Ça fait partie du métier, les choix. Comme je vous l'ai dit, on tient compte des matchs passés, de l'entraînement et du match futur. Abondance de biens ne nuit pas. Plus j'ai de bons joueurs à ma disposition, mieux je me porte, même si des fois ce sont des décisions pas faciles. Le plus dur pour nous, ce sont des décisions où on n'a personne et on se demande qui on va mettre. Donc plus j'ai de bons joueurs, mieux je me porte. Peut-être que celui qui fera la différence lors du dernier match, à la dernière minute, est aujourd'hui quelqu'un qui n'est même pas dans le groupe. C'est pour ça que tout le monde est important."

Une paire qui séduit à l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "Le Cardinale - Nadé complémentaires ? Julien Le Cardinal, par son expérience, s'est tout de suite adapté déjà à nos principes défensifs et a tout de suite rayonné dans cette défense et ça s'est ressenti auprès de ses partenaires. C'est vrai que la doublette marche bien, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus lorsqu'il faudra introduire un autre défenseur dans cette défense.

On travaille toute la semaine justement pour que les joueurs soient interchangeables. Si on a un problème dans l'axe, à droite ou à gauche, on doit travailler pour que ce problème soit vite résolu et que tout le monde soit au même diapason. C'est vrai qu'il y a les 4 qui démarrent tout le temps, mais on travaille avec les autres pour que si c'est eux qui démarrent qu'ils soient aussi performants.

Soumahoro doit se tenir prêt

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : "Soumahoro ? C'est un profil intéressant, il arrive dans un secteur qui est quand même bien fourni, c'est plus un central gauche gaucher. Je pense qu'il peut nous aider aussi en 6, en milieu défensif. C'est un jeune joueur avec un beau potentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas facile pour d'autres de s'introduire dans une défense qui marche bien, mais il travaille bien et surtout, comme j'ai dit, il faut qu'ils tiennent prêts si un jour la porte s'ouvre… L'objectif c'est de bien travailler toute la semaine pour être prêts si jamais la porte s'ouvre."