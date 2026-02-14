Mickaël Nadé ASSE rime avec continuité et fiabilité. Avec 130 matchs disputés, 10 609 minutes jouées et une présence quasi permanente dans le onze, le défenseur central s’impose comme une valeur sûre de la défense stéphanoise. Et si le véritable “syndrome Mickaël Nadé”, c’était simplement de toujours jouer ?

Il ne fait pas toujours l’unanimité. Il n’a jamais eu le statut de star défensive. Il est l'auteur de quelques boulettes. Pourtant, saison après saison, Mickaël Nadé reste debout quand les autres tombent. En 130 rencontres avec l’ASSE, il affiche 8 buts et 4 passes décisives. Un apport offensif non négligeable pour un défenseur central. Dans le détail, cela représente 61 matchs de Ligue 2 pour 5 buts et 1 passe décisive, et 57 matchs de Ligue 1 pour 2 buts et 3 passes décisives. Surtout, ces chiffres traduisent une réalité plus forte encore : 10 609 minutes passées sur les terrains.

Cette saison, en Ligue 2, il a débuté les 22 rencontres disputées par les Verts. Il n’a manqué que 63 minutes au total, avec une sortie à la pause contre Bastia et 18 minutes non disputées face à Pau. Contrairement à ses concurrents directs, il enchaîne. Il ne se blesse presque jamais. Il tient la cadence. Dans un effectif souvent secoué par les absences, il reste une constante.

Mickaël Nadé ASSE : la fiabilité face aux blessures des concurrents

La comparaison est parlante. Bernauer, freiné par une opération du ménisque, n’a disputé que 10 rencontres sur 22 possibles entre blessure et suspension. Chico Lamba, recrue phare du mercato estival, arrivé pour 8 millions d’euros en provenance d’Arouca au Portugal, n’a lui aussi joué que 10 matchs. D’abord opéré pour une pubalgie, il souffre désormais d’une blessure musculaire. Pendant que les uns passent par l’infirmerie, Nadé accumule les minutes.

Il profite parfois des absences, des suspensions ou des méformes. Mais au fil des mois, ce n’est plus un concours de circonstances. C’est une évidence. Il est devenu indéboulonnable par sa régularité. Même lorsqu’il n’est pas annoncé numéro un dans la hiérarchie, il finit toujours par s’imposer sur la durée. Être fiable, dans un championnat exigeant, vaut parfois plus qu’un statut.

Un roc traversant les époques à l’ASSE

La saison 2024-2025 illustre parfaitement ce phénomène. L’arrivée de Yunis Abdelhamid devait stabiliser la défense stéphanoise. Nadé débute sur le banc lors des cinq premières journées. Il lance réellement sa saison lors de l’humiliation contre Nice (8-0), en entrant en cours de match après les avalanches sur les cages stéphanoises. Beaucoup auraient sombré.

Lui a retrouvé sa place de titulaire. Il ne manquera ensuite que quatre rencontres à cause d’une blessure au genou contractée lors du derby. Sur les 25 autres matchs, il sera titularisé à 25 reprises. Un chiffre qui parle. Au fil des années, il aura connu Claude Puel, Olivier Dall’Oglio, Eirik Horneland, sans oublier Philippe Montanier qui lui a renouvelé sa confiance ce week-end en l’associant à Julien Le Cardinal.

Finalement, seul Laurent Batlles ne lui aura pas accordé sa confiance. Pour le reste, tous les techniciens ont fini par miser sur lui. Le syndrome Mickaël Nadé ne serait donc pas une question de statut ou d’image. Ce serait simplement cette capacité rare à toujours répondre présent, à durer, et à jouer, encore et encore, quand l’ASSE en a le plus besoin.