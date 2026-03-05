Dans le magazine « Ligue 1 Show » de LFP International, produit par les équipes de LFP Media, Dylan Saint-Louis est revenu sur une statistique originale : avoir marqué lors de son unique apparition en Ligue 1 avec l’AS Saint-Étienne (ASSE).

Un souvenir forcément particulier pour l’ancien joueur des Verts, Dylan Saint-Louis : « La date, je ne m’en souviendrai pas. Je me souviens juste que c’était un dimanche à 17 heures, contre Montpellier. » À l’époque, cette titularisation n’était pourtant pas prévue. « À la base, ce n’était pas prévu. Un ami, Pierre-Yves Polomat, s’était blessé. Lui est latéral gauche de base, alors que moi je suis plus excentré côté gauche. Je l’ai pris comme une opportunité : bon voilà, c’est le moment… let’s go. »

Une première en Ligue 1 inattendue avec l’ASSE

Formé à l'ASSE, Dylan Saint-Louis se souvient parfaitement du moment où il est passé de spectateur à acteur. « Pendant la formation, on vient voir les matchs des professionnels. Et là, c’est toi qui vas être l’acteur. C’est un aboutissement. » Pour cette première, l’attaquant avait fait un choix surprenant : ne prévenir quasiment personne. « Ce match-là, je n’ai ramené personne. Personne. Même mon père était à Saint-Étienne mais il n’est pas venu voir le match. J’avais envie de me concentrer, de me focus. »

Une décision qu’il ne regrette pas. « Je voulais vraiment prendre du plaisir. C’est un match de foot. Tu joues au foot depuis que tu es tout jeune, tu es formé pour ça. »

Dylan Saint-Louis se souvient de son but à Geoffroy-Guichard

Le match bascule ensuite en seconde période. Le score est de 1-1 à la pause lorsque l’entraîneur vient discuter avec lui dans le vestiaire. « Le coach me demande comment je me sens. Je lui dis franchement que je me sens bien. Il me dit : moi aussi je le vois, continue. Une fois que tu es KO, on arrête. »

La suite appartient à l’histoire. Sur un coup franc obtenu par Oussama Tannane, Dylan Saint-Louis sent que quelque chose peut se passer. « Ce dont je me souviens surtout, c’est que Loïc Perrin était devant moi. Quand le ballon arrive, je vois tout de suite que ça va le dépasser. Je me dis : non, il vient sur moi. » Il anticipe alors parfaitement la trajectoire. « Quand je vois que Loïc saute et attire le défenseur, je sais que le ballon va tomber sur moi. C’est pour ça que je me prépare bien à mettre la tête. » Le ballon finit au fond des filets. Son premier match en Ligue 1 avec l’ASSE, et déjà un but.

Un moment totalement irréel pour le joueur. « À ce moment-là, il se passe trop de choses dans ta tête. Tu te souviens que tu avais dit à quelqu’un que tu allais marquer, un autre voulait célébrer d’une certaine manière… »

Une soirée gravée à jamais chez les Verts

La célébration part dans tous les sens. « Les anciens m’attrapent pour célébrer avec moi, mais moi je cours un peu partout. Je vais voir les jeunes, puis on saute tous ensemble. » Parmi tous les buts de sa carrière, celui-ci reste à part. « Je n’ai pas eu les frissons sur beaucoup de buts… mais celui-là, oui. »

L’émotion était telle que l’entraîneur Christophe Galtier a dû le calmer. « Le coach m’a dit : calme-toi, redescends un peu parce que tu vas te fatiguer. Pendant cinq minutes après, j’étais complètement ailleurs. » Marquer pour sa première avec l'ASSE à Geoffroy-Guichard reste un souvenir gravé à jamais. « Jouer à Geoffroy-Guichard et marquer pour son premier match… c’est trop de rêves qui se réalisent en une seconde. » Un moment symbolisé par un objet qu’il conserve précieusement. « J’ai gardé le maillot de ce match-là. Je l’ai toujours. »

Source : ASSE