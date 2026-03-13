La 27e journée de Ligue 2 pourrait marquer un premier tournant dans la dernière ligne droite du championnat. À huit matchs de la fin, plusieurs dynamiques se dessinent clairement : un duel pour la montée directe, une bataille dense pour les places de barrages et un bas de tableau où chaque point devient vital. Les statistiques de la saison éclairent les enjeux de ce nouveau week-end.

La lutte pour la montée directe semble désormais se structurer autour de deux équipes : Troyes (51 points) et l’AS Saint-Étienne (49 points). Les deux formations disposent d’une petite marge sur leurs poursuivants et affichent des profils offensifs intéressants.

Un duel Troyes-ASSE qui continue à distance

Saint-Étienne possède actuellement la meilleure attaque du top 3 avec 46 buts, contre 42 pour Troyes et 33 pour Le Mans. Les Verts peuvent également s’appuyer sur l’un des joueurs les plus décisifs du championnat : Zuriko Davitashvili, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 avec 11 réalisations. Le Géorgien s’appuie sur un collectif offensif efficace, avec Augustine Boakye également très influent dans la création (7 passes décisives), ce qui le place parmi les meilleurs passeurs du championnat.

Le déplacement de l’ASSE à Grenoble (13e) apparaît comme une opportunité de poursuivre la série positive des hommes de Philippe Montanier et de ravir la place de leader en attendant la rencontre de Troyes ce lundi. Les Isérois restent néanmoins une équipe difficile à manœuvrer malgré leur classement, avec une défense capable de fermer les espaces.

De son côté, Troyes se déplacera lundi sur la pelouse d’Annecy (8e), une équipe encore en embuscade dans la course aux barrages. L’ESTAC pourra compter sur le meilleur buteur du championnat, Tawfik Bentayeb (13 buts).

Une chose est certaine : en cas de victoire des deux équipes de tête, l'odeur de la Ligue 1 pourrait se faire sentir encore un peu davantage, surtout si les autres cylindrées calent derrière Troyes et les Verts...

Derrière, une lutte serrée pour rester dans le wagon

Derrière les deux leaders, Le Mans (44 points) et Reims (43 points) restent au contact. Les Manceaux se déplacent à Nancy, une équipe menacée par la relégation, tandis que Reims reçoit Rodez (6e) dans l’une des affiches les plus ouvertes de la journée.

La position de Rodez est particulièrement intéressante. Avec 40 points, le club aveyronnais peut revenir dans la course aux barrages en cas de résultat positif. L’équipe s’appuie notamment sur son meneur de jeu Evans Jean-Lambert, actuellement meilleur passeur de Ligue 2 avec 8 passes décisives.

Plus bas, le Red Star (41 points) et Dunkerque (39 points) s’affrontent dans un duel direct pour rester dans le top 5. Les Nordistes possèdent l’une des attaques les plus productives du haut de tableau avec plusieurs joueurs décisifs, notamment Thomas Robinet (11 buts).

Un ventre mou pas si mou que ça en Ligue 2

Plusieurs équipes restent mathématiquement dans la course aux barrages. Annecy (39 points), Montpellier (38 points) ou encore Guingamp (36 points) peuvent encore espérer recoller au top 5. Annecy, qui reçoit Troyes, pourrait réaliser l’un des coups de la journée. Le club haut-savoyard possède l’un des joueurs les plus créatifs du championnat avec Clément Billemaz (7 passes décisives). Montpellier, de son côté, accueille Laval avec l’objectif de rester dans la première moitié du classement. L’équipe héraultaise s’appuie sur Alexandre Mendy, déjà auteur de 10 buts cette saison.

Le maintien en Ligue 2, une bataille qui se durcit

En bas de tableau, la pression monte également. Clermont (28 points), Nancy (27 points) et Amiens (23 points) doivent impérativement prendre des points pour éviter de décrocher.

La situation est encore plus délicate pour Laval (20 points) et Bastia (19 points), lanterne rouge du championnat. Les Corses se déplacent justement chez un concurrent direct, Boulogne-sur-Mer (12e), dans une rencontre qui pourrait peser lourd dans la lutte pour le maintien.

Avec plusieurs confrontations directes et des équipes du haut de tableau opposées à des formations menacées, cette 27e journée pourrait ainsi orienter le sprint final. La dynamique actuelle donne l’avantage à Saint-Étienne et Troyes dans la course à la montée, mais derrière eux, la hiérarchie reste fragile. Entre la bataille pour les barrages et la lutte pour éviter la relégation, la Ligue 2 confirme une nouvelle fois son imprévisibilité, mais elle n'est pas loin de dessiner la vérité de la 34e journée...