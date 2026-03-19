Brice Maubleu, gardien de l’ASSE, a vécu un week-end parfait entre performance sportive et succès politique en Isère. Une double réussite qui confirme son importance, sur et en dehors du terrain.

L’ASSE n’a pas seulement ramené un point de Grenoble. Elle peut aussi se féliciter de la performance de Brice Maubleu. Titulaire pour la première fois de la saison en Ligue 2, le portier stéphanois a livré une prestation solide sur la pelouse du Stade des Alpes face au GF38. Un match particulier pour lui, face à son ancien club où il a longtemps été un joueur emblématique.

Auteur d’une prestation décisive, il a largement contribué au match nul de l'ASSE (0-0). Une performance remarquée qui permet de confirmer que les Verts sont serein lorsque Gautier Larsonneur n'est pas là. Mais le week-end du Stéphanois ne s’est pas arrêté là. Le lendemain, Brice Maubleu a confirmé qu’il savait aussi briller loin des terrains.

Maubleu confirme son engagement politique

Engagé depuis plusieurs années dans la vie locale, Brice Maubleu a été réélu dès le premier tour des élections municipales à Bernin, commune iséroise où il réside depuis plus de dix ans.

Présent sur la liste menée par la maire sortante Anne-Françoise Besson, largement élue avec 71,32 % des voix, le gardien des Verts va poursuivre son engagement au sein du conseil municipal. La liste a remporté 20 sièges, permettant à Maubleu de conserver ses fonctions en charge des Sports et de la Jeunesse. Un rôle qu’il prend très au sérieux. Déjà en 2023, il expliquait vouloir « rendre ce que le football lui a apporté », en mettant son expérience et sa notoriété au service de la collectivité.

ASSE : confirmation attendue face à Annecy

Brice Maubleu l’assumait pleinement : s’investir en dehors du football lui permet de garder un équilibre mental essentiel au haut niveau. Sortir du cadre strict du football lui offre une respiration bienvenue.

Ce double succès, sportif et politique, vient confirmer la personnalité du gardien stéphanois. Un joueur expérimenté, investi, et capable de répondre présent dans les moments importants.

Et si ce week-end marquait un tournant dans sa saison à l’ASSE ? Si son avenir dans le Forez reste en suspens, il aura l'occasion de démontrer toutes ses qualités face à Annecy ce samedi à Geoffroy-Guichard.

Source : Le Dauphiné Libéré