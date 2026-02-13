L’ASSE de Philippe Montanier espère enchaîner un second succès consécutif ce week-end sur la pelouse de Guingamp. Vainqueurs de Montpellier, les Stéphanois ont récupéré la quatrième place de Ligue 2 et restent placés dans la course à la montée. L’entraîneur des Verts a composé son groupe avant de faire son premier voyage avec le club du Forez.

Philippe Montanier a réussi son baptême du feu sur le banc de l’ASSE, le week-end dernier. Avec une victoire un but à zéro face à Montpellier, les Verts ont renoué avec le succès après deux revers de rang. Trois points importants pour le club ligérien puisqu’aucun de ses principaux concurrents ne s’est imposé lors de cette 22ᵉ journée. L’heure est désormais à la confirmation sur la pelouse de l’En-Avant Guingamp ce samedi soir.

Un déplacement périlleux

Lors de son dernier passage en Ligue 2, le Roudourou n’a pas été un stade qui a réussi aux Verts. Défaits 2-1 en 2022, les Stéphanois avaient perdu deux points après avoir mené 2-0 à la pause en fin de saison suivante. L’EAG avait arraché le nul 2-2 et privé les Verts d’un succès précieux. Le club ligérien laissera Angers monter directement et sera contraint d’aller chercher sa place en Ligue 1 lors des barrages.

En plus d’être une équipe qui ne réussit pas à l’ASSE, Guingamp est l’une des meilleures équipes de 2026 en Ligue 2. Les Bretons ont remporté leurs trois premiers matchs de l’année civile et se sont offert l’ESTAC à Roudourou. Depuis ce succès face au leader, les hommes de Sylvain Ripoll restent sur deux déplacements sans succès. De retour dans leur antre, les costarmoricains souhaitent relancer une dynamique pour entretenir le rêve d’un retour dans l’élite, qu’ils ont quitté depuis sept ans.

L’ASSE est prévenue à l’aube d’un déplacement qui pourrait potentiellement leur permettre de retrouver le podium.

Le groupe de l’ASSE

Ce vendredi, l’ASSE à dévoilé le groupe qui prendra la direction de la Bretagne pour y défier Guingamp ce samedi :