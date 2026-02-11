Julien Cardinal aurait-il pu rêver de meilleurs débuts sous les couleurs de l'ASSE ? Débarqué le 2 février, le défenseur était titulaire cinq jours plus tard face à Montpellier, et a même offert la victoire aux Verts (1-0). Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

À 28 ans, Julien le Cardinal posait ses valises dans le forez avec comme objectif de solidifier un secteur défensif en berne. L'ancien du Stade Brestois possède un CV solide, avec de bons passages au Paris FC, Brest ou Lens.

Aligné aux côtés de Mickaël Nadé face au MHSC, le défenseur a immédiatement répondu aux attentes.

"Une semaine rêvée" pour Le Cardinal

Sur le banc face à Nice il y a deux semaines, Julien Le Cardinal ne jouait quasiment plus avec le SB29 (327'). "Il est sur le banc à Nice, il fait le déplacement… et à la fin du match, il apprend qu’un accord a été trouvé avec Sainté. Il débarque lundi, il signe. Le samedi, il est directement titulaire. Et il marque un but magnifique. La reprise est dingue", observe Karl, chroniqueur pour Peuple Vert.

Car face à la Paillade, le défenseur a assuré un nouveau clean-sheet aux côtés de Mickaël Nadé. "Il a été impeccable dans ses interventions, et même rassurant pour Nadé", analyse Valentin, chroniqueur pour Peuple Vert. Nadé n’a pas commis de grosses erreurs, ce qui est sans doute lié à la présence rassurante d’un joueur solide à ses côtés."

La nouvelle charnière défensive de l'ASSE semble dès lors toute trouvée. "Ils se sont super bien réparti les rôles", poursuit Karl. "Le Cardinal a été très bon à la relance, pendant que Nadé s’est concentré sur la gestion d’Alexandre Mendy. Il y a une vraie complémentarité, une belle répartition des tâches. C’est très prometteur."

"J’ai vu un vrai leader sur le terrain"

Pourtant, Julien Le Cardinal n'était à Saint-Etienne que depuis quelques jours. "Dans un Chaudron en fusion, il n’a pas mis longtemps à s’intégrer", constate Karl. "Solide défensivement, opportuniste offensivement. (...) Il a su se rendre disponible. Franchement, pour une première, c’est une très bonne intégration et un super match de sa part."

La tâche n'était pourtant pas aisée. "On parle aussi d’un joueur qui débarque dans une équipe fragilisée", souligne Valentin. "La défense, on le sait, c’était un point faible. Il arrive dans un collectif un peu moribond, dans un club à part. Et pourtant, ce match-là, dans l’attitude, c’était presque un match de capitaine. J’ai vu un vrai leader sur le terrain."

