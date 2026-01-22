L’ASSE a-t-elle relancé sa saison lors de sa victoire face à Clermont (1-0) ? Seuls les résultats des prochains matchs pourront le dire. Mais Eirik Horneland a pu tirer quelques enseignements de la rencontre, bien que loin d’être totalement convaincante. Des joueurs ont en tout cas fait bonne impression (El Jamali notamment) et pourraient rebattre durablement les cartes des temps de jeu.
2026 sera-t-elle l’année de la jeunesse dans le Forez ? Il est bien trop tôt pour l’affirmer, mais des signes encourageants laissent suggérer que les jeunes talents de la formation stéphanoise pourraient avoir un rôle, plus important que prévu, à jouer dans la mission remontée en Ligue 1.
El Jamali et Pedro en figures de proue
Les deux visages principaux de cette jeunesse prête à prendre des responsabilités : Nadir El Jamali et Kévin Pedro. Le premier se balade à tous les postes offensifs depuis plusieurs semaines, et sa performance samedi dernier contre Clermont en a convaincu plus d’un. Dont Eirik Horneland, visiblement, qui l’avait titularisé pour la première fois en Ligue 2 au mois de septembre contre Reims (au milieu de terrain).
Après avoir enchaîné les présences sur le banc et les entrées en jeu en championnat, en plus d’une titularisation en Coupe de France contre Écotay-Moingt, El Jamali est de retour au premier plan depuis la défaite à Dunkerque : 3 titularisations lors des 4 derniers matchs, soit 74 % du temps de jeu possible. Il est le 7ᵉ joueur le plus utilisé par Horneland sur les quatre derniers matchs de championnat. En 2026, il est 5ᵉ.
Kévin Pedro, lui aussi, est l’une des révélations de cette saison. Apparu et titularisé pour la première fois face à Troyes au cœur de l’automne, le défenseur stéphanois avait enchaîné avec une titularisation en Coupe de France face à Quetigny. Face à Écotay-Moingt, il avait remplacé Maxime Bernauer à la mi-temps, puis, en championnat, il était également entré à la pause face à Bastia, à la place de Mickaël Nadé cette fois.
Depuis, Kévin Pedro, 19 ans, a enchaîné trois titularisations face à Nice (CDF), Le Mans et Clermont, un dernier match où lui aussi a convaincu dans un couloir droit où il n’a pas l’habitude de jouer. Sa polyvalence pourrait lui servir en cette fin de saison, alors que les blessures sont nombreuses en défense (Bernauer, Ferreira…).
D’autres jeunes joueurs pointent eux aussi le bout de leur nez : Gadegbeku et Eymard.
Face à Clermont samedi, cinq joueurs formés à l’ASSE ont pris part à la rencontre : Nadé, Moueffek, El Jamali, Pedro et Eymard. Plus globalement, depuis le début de la saison, 18,4 % du temps de jeu total de l’ASSE en championnat ont été attribués à des joueurs formés au club :
- Mickaël Nadé : 1647 minutes de jeu en L2
- Aïmen Moueffek : 771 minutes de jeu en L2
- Nadir El Jamali : 461 minutes de jeu en L2
- Kévin Pedro : 313 minutes de jeu en L2
- Luan Gadegbeku : 223 minutes de jeu en L2
- Paul Eymard : 46 minutes de jeu en L2
- Djylian N'Guessan : 6 minutes de jeu en L2
Les temps de jeu de l'ASSE en Ligue 2
- Gautier Larsonneur : 19 matchs, 19 titularisations, 1710 minutes de jeu
- Florian Tardieu : 19 matchs, 19 titularisations, 1699 minutes de jeu
- Mickaël Nadé : 19 matchs, 19 titularisations, 1647 minutes de jeu
- Mahmoud Jaber : 17 matchs, 16 titularisations, 1364 minutes de jeu
- Ebenezer Annan : 14 matchs, 14 titularisations, 1185 minutes de jeu
- Zuriko Davitashvili, 16 matchs, 13 titularisations, 1163 minutes de jeu
- Augustine Boakye : 16 matchs, 15 titularisations, 1162 minutes de jeu
- Irvin Cardona : 18 matchs, 10 titularisations, 1026 minutes de jeu
- Lucas Stassin : 16 matchs, 9 titularisations, 946 minutes de jeu
- Joao Ferreira : 12 matchs, 10 titularisations, 901 minutes de jeu
- Maxime Bernauer : 10 matchs, 10 titularisations, 891 minutes de jeu
- Chico Lamba : 10 matchs, 10 titularisations, 855 minutes de jeu
- Aïmen Moueffek : 16 matchs, 10 titularisations, 771 minutes de jeu
- Igor Miladinovic : 12 matchs, 8 titularisations, 709 minutes de jeu
- Ben Old : 15 matchs, 5 titularisations, 534 minutes de jeu
- Dennis Appiah : 9 matchs, 5 titularisations, 518 minutes de jeu
- Nadir El Jamali : 12 matchs, 4 titularisations, 461 minutes de jeu
- Joshua Duffus : 12 matchs, 5 titularisations, 380 minutes de jeu
- Kévin Pedro : 4 matchs, 3 titularisations, 313 minutes de jeu
- Luan Gadegbeku : 5 matchs, 2 titularisations, 223 minutes de jeu
- Yvann Maçon : 2 matchs, 1 titularisation, 99 minutes de jeu
- Dylan Batubinsika : 1 match, 1 titularisation, 90 minutes de jeu
- Paul Eymard : 2 matchs, 1 titularisation, 46 minutes de jeu
- Strahinja Stojkovic : 1 match, 22 minutes de jeu
- Djylian N'Guessan : 1 match, 6 minutes
- Lassana Traoré : 1 match, 6 minutes de jeu