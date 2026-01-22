L’ASSE a-t-elle relancé sa saison lors de sa victoire face à Clermont (1-0) ? Seuls les résultats des prochains matchs pourront le dire. Mais Eirik Horneland a pu tirer quelques enseignements de la rencontre, bien que loin d’être totalement convaincante. Des joueurs ont en tout cas fait bonne impression (El Jamali notamment) et pourraient rebattre durablement les cartes des temps de jeu.

2026 sera-t-elle l’année de la jeunesse dans le Forez ? Il est bien trop tôt pour l’affirmer, mais des signes encourageants laissent suggérer que les jeunes talents de la formation stéphanoise pourraient avoir un rôle, plus important que prévu, à jouer dans la mission remontée en Ligue 1.

El Jamali et Pedro en figures de proue

Les deux visages principaux de cette jeunesse prête à prendre des responsabilités : Nadir El Jamali et Kévin Pedro. Le premier se balade à tous les postes offensifs depuis plusieurs semaines, et sa performance samedi dernier contre Clermont en a convaincu plus d’un. Dont Eirik Horneland, visiblement, qui l’avait titularisé pour la première fois en Ligue 2 au mois de septembre contre Reims (au milieu de terrain).

Après avoir enchaîné les présences sur le banc et les entrées en jeu en championnat, en plus d’une titularisation en Coupe de France contre Écotay-Moingt, El Jamali est de retour au premier plan depuis la défaite à Dunkerque : 3 titularisations lors des 4 derniers matchs, soit 74 % du temps de jeu possible. Il est le 7ᵉ joueur le plus utilisé par Horneland sur les quatre derniers matchs de championnat. En 2026, il est 5ᵉ.

Kévin Pedro, lui aussi, est l’une des révélations de cette saison. Apparu et titularisé pour la première fois face à Troyes au cœur de l’automne, le défenseur stéphanois avait enchaîné avec une titularisation en Coupe de France face à Quetigny. Face à Écotay-Moingt, il avait remplacé Maxime Bernauer à la mi-temps, puis, en championnat, il était également entré à la pause face à Bastia, à la place de Mickaël Nadé cette fois.

Depuis, Kévin Pedro, 19 ans, a enchaîné trois titularisations face à Nice (CDF), Le Mans et Clermont, un dernier match où lui aussi a convaincu dans un couloir droit où il n’a pas l’habitude de jouer. Sa polyvalence pourrait lui servir en cette fin de saison, alors que les blessures sont nombreuses en défense (Bernauer, Ferreira…).

D’autres jeunes joueurs pointent eux aussi le bout de leur nez : Gadegbeku et Eymard.

Face à Clermont samedi, cinq joueurs formés à l’ASSE ont pris part à la rencontre : Nadé, Moueffek, El Jamali, Pedro et Eymard. Plus globalement, depuis le début de la saison, 18,4 % du temps de jeu total de l’ASSE en championnat ont été attribués à des joueurs formés au club :

Mickaël Nadé : 1647 minutes de jeu en L2

Aïmen Moueffek : 771 minutes de jeu en L2

Nadir El Jamali : 461 minutes de jeu en L2

Kévin Pedro : 313 minutes de jeu en L2

Luan Gadegbeku : 223 minutes de jeu en L2

Paul Eymard : 46 minutes de jeu en L2

Djylian N'Guessan : 6 minutes de jeu en L2

Les temps de jeu de l'ASSE en Ligue 2