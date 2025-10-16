Après neuf journées de Ligue 2, plusieurs portiers se démarquent. Certains par leurs performances statistiques, d’autres par leur solidité dans l’ombre.

Dans cette catégorie, Gautier Larsonneur coche toutes les cases. Mais deux anciens Verts brillent aussi : Noah Raveyre et Paul Bernardoni. Et l’ASSE peut s’en mordre les doigts.

Larsonneur, l’homme de confiance… mais discret

Il ne fait pas la une des classements. Il n’apparaît pas dans les top stats des gardiens les plus sollicités, ni dans ceux aux meilleurs pourcentages d’arrêts. Et pourtant, Gautier Larsonneur est bel et bien l’un des garants du bon début de saison stéphanois.

Avec quatre clean sheets en neuf journées, il fait aussi bien que Gaëtan Poussin (Red Star) et Noah Raveyre (Pau). Mais contrairement à eux, il est moins sollicité. L’ASSE est l’une des équipes qui concède le moins de frappes dangereuses. Un luxe que le Chaudron doit en partie à son dernier rempart.

Noah Raveyre, la pépite envolée

Pendant ce temps, Noah Raveyre enchaîne les bonnes performances sous les couleurs de Pau, meilleure défense du championnat avec seulement 8 buts encaissés. À 20 ans, l’ancien gardien formé à l'ASSE impressionne.

Parti en 2023 au Milan AC, sans même avoir signé pro à Saint-Étienne, il a rejoint cette saison les Pyrénées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il explose : 69,2 % de tirs arrêtés, une vraie présence dans les airs et une maturité bluffante.

De quoi nourrir de beaux regrets du côté de l'ASSE !

Ligue 2 : Bernardoni aussi dans le top

Autre visage connu des supporters verts : Paul Bernardoni. Désormais à Amiens, il réalise lui aussi un bon début de saison avec 28 arrêts en 9 matchs. S’il n’a pas convaincu dans le Forez, il reste un gardien au niveau en Ligue 2.

Larsonneur l’actuel, Raveyre l’espoir envolé, Bernardoni l’éphémère : trois trajectoires différentes, mais un point commun. Tous trois ont porté ou failli porter le maillot vert. Et en cette saison 2025-2026, ils montrent chacun à leur manière qu’ils comptent parmi les meilleurs de Ligue 2.

Source : Ligue2