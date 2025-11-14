L’AS Saint-Étienne s’attaque à un nouveau défi en Coupe de France ! Ce samedi, les Verts se déplacent à Dijon pour affronter Quetigny lors du 7ᵉ tour de la compétition. C’est sur la pelouse du stade Gaston-Gérard, antre du DFCO, que les hommes d’Eirik Horneland tenteront d’imposer leur loi à 20h30. Avant ce rendez-vous attendu, le gardien Brice Maubleu a livré ses impressions lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Extraits.

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "Je suis plutôt quelqu'un de positif. J'ai tendance à voir le verre plutôt à moitié plein. On fait un bon métier. À Saint-Etienne, on est dans un club particulier avec beaucoup d'engouement. On travaille dans les bonnes conditions. Je vois plutôt la vie du bon côté."

Attention à la magie de la Coupe

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "La Coupe de France, c'est difficile parce qu'on peut retrouver des bons joueurs à n'importe quel niveau même s'il y a une grosse différence entre une équipe de 7ème division R2 et une équipe de Ligue 2. Même si on a des jeunes joueurs qui, pour la plupart, ont fait que des matchs de National 3. Si tout le monde est à son niveau, normalement, on doit faire respecter la hiérarchie et respecter son adversaire en passant ce tour. Mais il faut y aller à fond et ne pas être relâché, ne pas non plus mettre de trop de pression.

Un sentiment de stress ? Ça peut arriver. Quand on joue une équipe de plus bas niveau, on a envie de montrer qu'on est au-dessus, qu'on est des professionnels, qu'on s'entraîne tous les jours. On n'est pas là par hasard. Il peut y avoir cette petite pression. Mais il faut se la mettre aussi. Il faut montrer justement que normalement, il n'est pas censé y avoir de match. Même s'ils se donnent à fond. Nous, si on est à notre niveau, normalement, il n'y a pas de match. Mais après, c'est la magie de la Coupe de France."

La Coupe, aubaine pour l'ASSE

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "On n'était pas dans une très bonne dynamique. On avait fait 4 défaites en 6 matchs. Là, si on enchaîne un bon résultat en Coupe de France, ça relancera une série avant de recevoir Nancy la semaine prochaine. Mais il faut passer ce tour. La Coupe de France, il faut passer.

J'ai fait quelques matchs avec les jeunes de l'équipe Réserve. À l'entraînement, on joue souvent ensemble parce que le coach met son équipe en place. Du coup, on a souvent l'équipe des remplaçants et des jeunes qui jouent contre les titulaires. Je les connais. Je sais de quoi ils sont capables."

Pas de stress à avoir pour les Verts

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "Le coach a donné son équipe tôt aujourd'hui. On en parlera un peu demain pour ne pas se mettre la pression, pour qu'ils abordent le match le mieux possible. Mais ils sont plutôt bien dans leur tête, tous les jeunes. Ils ont envie justement de montrer qu'ils sont capables de venir jouer au plus haut niveau."

Maubleu (ASSE) Le plus vieux et le plus sage ?

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "Dans le groupe ? C'est moi le plus vieux. Le rôle de deuxième gardien aussi est un peu différent parce qu'on ne joue pas beaucoup. Je suis plutôt quelqu'un qui va aller parler aux gens et qui va les prendre en part en leur disant "là, t'as déconné", là, c'est bien ce que tu as fait. Je vais le prendre en tête-à-tête et on va en parler. Plutôt que dans le vestiaire, crier à tout le monde « allez les gars ». Ce n'est pas trop ma façon de faire, mais c'est vrai que c'est moi le plus vieux du vestiaire. Je suis sûr d'être le seul né dans les années 80 (1989)."

Rester compétitif malgré le statut

Brice Maubleu, gardien de l’ASSE : "Il y a une frontière à ne pas dépasser, parce que le numéro 2 doit aussi rester compétitifs. Maintenant, on voit beaucoup de gardiens qui sont 3e dans l'effectif, qui sont d'expérience, mais qui sont là vraiment pour accompagner, en tant qu'entraîneur des gardiens adjoints. Ils font 20 à 30 % des jeux à l'entraînement. Ils « drive » un peu les jeunes. Là, il ne faut pas oublier que s'il y a un pépin, c'est moi qui suis dans les cages le week-end. Donc, il faut être prêt. Il faut garder aussi ce mode sportif de haut niveau et pas coach qui fait qu'on a besoin de toi le week-end. C'est la frontière à ne pas dépasser.

Avec Gautier (Larsonneur), si je peux lui donner 2-3 conseils, je peux lui dire. Il va m'écouter. Ça ne me dérange pas. Il y a une relation plutôt saine. Si je peux essayer de faire en sorte qu'il soit meilleur, qu'il soit plus performant, je vais lui dire. On n'a jamais eu de conflit. Mais après, c'est plus le rôle de l'entraineur des gardiens de débriefer les matchs."

Source : Conférence de presse