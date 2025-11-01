La 13ᵉ journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi avec 3 rencontres au programme dont le match de l’ASSE face au Red Star qui aura lieu à 20h. Avant cela, deux autres matchs étaient au programme en début d’après-midi. Voici le résumé d’Amiens - Grenoble et de Reims - Dunkerque.

Depuis son beau succès à Reims (4-2) au début du mois d’octobre, Grenoble n’a plus gagné en Ligue 2. Les isérois ont réussi à prendre un point face à Pau et Guingamp, mais se sont inclinés face au Red Star. Après un triste 0-0 face à l’EAG, le GF38 souhaitait se relancer à Amiens.

Après avoir enchaîné deux succès de rang, les picards n’ont pas réussi à faire la passe de trois face à l’ESTAC au Stade de l’Aube. Après être rentrés aux vestiaires avec un but d’avance, les coéquipiers de Paul Bernardoni en ont encaissé deux au début du second acte avant que Troyes ne fasse le break et s’impose 3-1 en fin de rencontre. Face à Grenoble, Les amiénois voulaient relancer leur bonne dynamique depuis la fin de la dernière trêve internationale.

Dunkerque sur une belle lancée en Ligue 2

Sur ses 5 dernières sorties en Ligue 2, Dunkerque s’est imposé à 3 reprises par au moins 3 buts d’écart. Les nordistes avaient étrillé Amiens 6-2 avant un coup d’arrêt à Bastia (0-0) puis à domicile, face à Montpellier (0-1). Les nordistes ont depuis repris leur bonne forme et viennent de batte Pau et le Red Star sur le score de 3-0. 2 succès qui font les affaires de l’ASSE.

A Reims, l’USLD avait l’occasion de faire une belle opération et de doubler les champenois en cas de succès. Vainqueurs 6-2 sur la pelouse de Boulogne, mardi soir, les champenois voulaient confirmer à domicile où ils n’avaient plus gagné depuis 2 rencontres.

Résumé des rencontres

Grenoble s’est imposé à Amiens au terme d’un match spectaculaire (3-2). Dominateurs en première période, les Isérois ont rapidement pris les devants grâce à Diba, à la conclusion d’un centre de Valls (17e), avant qu’Elphege n’ait doublé la mise de la tête sur un coup franc parfaitement distillé par Benet (33e). Trop passif, Amiens a réagi après la pause : Bakayoko a réduit l’écart (59e) avant que Lutin, d’une demi-volée, n’ait égalisé quatre minutes plus tard (63e). Mais une erreur de Bernardoni a offert le but de la victoire à Diaby (79e), opportuniste après une frappe mal captée par le gardien picard. Benet a ensuite manqué le penalty du 4-2 (84e), stoppé par Bernardoni, mais le GF38 a su préserver son avantage jusqu’au bout pour signer un succès précieux à la Licorne.

Du côté de la Champagne, Dunkerque s’est imposé 2-1 à Reims au terme d’un match maîtrisé tactiquement. Menés contre le cours du jeu après un CSC malheureux de leur gardien Niflore (25e), les Nordistes ont d’abord recollé grâce à un tir croisé d’Essimi (39e), puis ont pris l’avantage dès le retour des vestiaires sur un penalty transformé par Robinet après une faute d’Elie sur Yassine (48e). Devant au score, l’USLD a ensuite géré, défendant bas et fermant les couloirs face aux assauts de Nakamura. Reims a eu les occasions pour égaliser, notamment sur une frappe de Salama sur le poteau (89e), mais a manqué de justesse dans le dernier geste. Dunkerque a enchaîné, et Reims a laissé filer un match qu’il avait bien démarré.