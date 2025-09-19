À l’approche de la réception du Stade de Reims samedi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) prépare un duel qui pourrait compter dans la dynamique de la saison face à un potentiel concurrent direct à la montée. En conférence de presse, Eirik Horneland a abordé ce match de la 6ᵉ journée de Ligue 2.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Igor Miladinovic a fait un vrai bon match à Clermont. Avant ce match, il avait été très bon à l'entraînement les deux semaines précédentes. Je pense qu'il a aussi compris que c'était dans son intérêt de rester à Saint-Etienne, lui qui était un peu convoité. Ça lui a fait du bien de rester, de comprendre qu'on comptait sur lui et il a vraiment rendu une bonne copie sur ces 45 minutes.

On connaît les qualités offensives d'Igor, mais là où il a été bon contre Clermont, c'est sur la partie défensive. Son travail de récupération du ballon nous a offert le premier but du match à Augustine Boakye. Il a montré beaucoup de maturité dans la manière d'aborder cette rencontre."

Eirik aime Boakye

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je connaissais déjà Augustin Boakye avant qu'il arrive à Saint-Etienne. Je l'avais vu jouer plusieurs rencontres et je trouvais déjà que c'était un joueur intéressant. Quand il est arrivé au club, ça n'a fait que confirmer mon impression. C'est un top player. Il a été malheureusement blessé pendant un long moment. Il a fait tout ce qu'il a pu pour revenir. Il a bien travaillé cet été, il est en train de devenir meilleur jour après jour. On voit qu'il est efficace. On voit qu'il est impliqué sur les buts, il montre ses capacités techniques. Il a vraiment beaucoup de choses dans son bagage personnel. C'est un joueur intelligent sur le terrain. Il est intelligent que ce soit avec le ballon ou sans le ballon. C'est un joueur qui est doué techniquement. Il a aussi cette capacité de vitesse et toute cette combinaison de qualités font que c'est un joueur très intéressant pour nous.

Boakye de nouveau en faux 9 ? Oui, c'est possible. C'est un poste sur lequel on pourra le revoir évoluer, même si sa position préférentielle pour moi est celle d'un numéro 10. Mais il a montré qu'il était vraiment capable d'apporter des choses sur la ligne offensive en l'absence de Duffus, Stassin ou N’Guessan. C'est un joueur qui apporte ses qualités à l'équipe."

Stassin facteur X de l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Boakye ? Il peut s'améliorer et combattre sa timidité. Il est en train de gagner en confiance et il faut aussi qu'il gagne en consistance.

Je pense que Lucas Sassin a aujourd'hui 90 minutes dans les jambes. Le plus important c’est qu'il donne tout ce qu'il a dès qu’il est sur le terrain. On verra combien de temps ça peut durer. Il a vraiment fait la différence sur son entrée en jeu à Clermont et cette semaine à l'entraînement, il a montré aussi qu'il était très en jambes. Je pense que toute sa tête est à Saint-Etienne.

Quand on voit la rencontre à Clermont, on voit que Stassin a joué sur son mauvais pied et sur le côté pour le premier but. Mais on voit qu'il est très capable, par ses qualités techniques, de jouer un peu partout sur le terrain. Et c'est ce qui lui donne cette liberté."