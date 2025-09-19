Samedi soir, le Chaudron sera le théâtre d’un choc de la 6ᵉ journée de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne (ASSE) et le Stade de Reims. Avant ce rendez-vous, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Le technicien norvégien a évoqué ses attentes quant à cette rencontre.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Annan est out depuis trois semaines, peut-être que ce match arriva un peu tôt pour qu'il puisse débuter. Maxime Bernauer a montré qu'il pouvait évoluer en latéral sur le côté gauche comme sur le côté droit. On sait qu'il est très bon aussi en défense centrale. Il peut rendre des prestations correctes en tant que numéro 6, donc c'est peut-être lui qui aura encore la chance de débuter. Pour le moment encore, rien n'est fait, on va en parler.

Lamba - Nadé c'est costaud

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Notre manière de défendre ? On voit que l'équipe commence à travailler vraiment bien ensemble, à défendre de manière collective. Je l'ai déjà dit, Lamba et Nadé font un gros boulot en défense. Ils arrivent à bien contrôler les contre-attaques. Ils arrivent à isoler les joueurs qui arrivent sur eux. Il faut malgré tout qu'on reste très concentré, chaque centre est une opportunité de but. Il faut qu'on en concède le moins possible. Il faut vraiment qu'on laisse le moins de choses possibles à nos adversaires."

La concentration à améliorer

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Pour moi, tout est question de concentration. On voit que quand on en a manqué contre Laval, Grenoble ou Clermont, on a encaissé des buts, souvent à des moments difficiles. C'est vraiment sur cette qualité-là qu'il faut qu'on progresse."

Une attaque dangereuse

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Sur la deuxième période à Clermont, on a pu voir que les offensifs se sont bien compris pour exploiter les espaces entre les joueurs derrière la défense clermontoise. C'est une bonne chose pour nous qu'ils arrivent à se comprendre et à combiner. On voit aussi que Boakye et Stassin se trouvent bien ensemble sur le terrain, parce qu'ils sont deux joueurs très intelligents."

Une motivation naturelle à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Il n'y a pas de sujet de motivation. On a surtout la chance de jouer pour l'AS Saint-Etienne, de jouer devant un stade Geoffroy-Guichard qui donne cette motivation. Même à l'extérieur, on a vu le parcage à Clermont qui était extraordinaire. Quand on joue pour un club comme ça, devant un public comme ça, la motivation n'est pas un sujet. Ce qui nous concerne davantage, c'est de trouver la bonne carburation, le bon rythme, d'arriver à donner du temps de jeu à tout le monde pour que l'équipe se retrouve de mieux en mieux sur le terrain."