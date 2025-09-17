L’AS Saint-Étienne continue de structurer son organisation en profondeur. Le club a officialisé sur LinkedIn l’arrivée de Cédric Chambaz au poste de directeur général adjoint, avec une mission claire : développer la marque ASSE et piloter la stratégie marketing des Verts.

D'Apple à l'AS Saint-Saint-Étienne

Cédric Chambaz n’est pas un inconnu dans le monde du marketing. Ce cadre expérimenté a bâti sa carrière au sein de géants internationaux :

Apple , où il a occupé le poste de directeur marketing à l’international pendant plus de sept ans.

, où il a occupé le poste de directeur marketing à l’international pendant plus de sept ans. Microsoft, où il a exercé près d’une décennie comme directeur marketing européen.

Excusez du peu. Son rôle dans ces entreprises de référence ? Renforcer l’image de marque, développer des projets innovants et influencer les décisions stratégiques pour consolider la position de ces géants sur leurs marchés.

Son arrivée dans le Forez traduit la volonté de l’ASSE de s’inscrire dans une dynamique moderne et ambitieuse. Elle s’inscrit aussi dans la logique de la reprise en main des droits marketing par le club, rachetés à Sportfive pour environ 10 millions d’euros en fin de saison dernière.

Kilmer, une stratégie claire

Le développement d’un club professionnel ressemble de plus en plus à celui d’une grande entreprise. Sur ce terrain, Kilmer Sports Ventures démontre qu’il sait où il va.

Mercato historique pour une équipe de Ligue 2.

Refonte du staff technique avec des références européennes.

Réorganisation de l’organigramme avec des profils de haut niveau.

L’objectif est clair : (re)créer la marque ASSE à l’image d’un football moderne et exigeant. Avec désormais 100 % des droits marketing en interne et un pilote comme Cédric Chambaz, Kilmer met en pratique sa promesse : “Make Saint-Étienne great again ”.

Son rôle à l’ASSE

En tant que directeur général adjoint, Cédric Chambaz sera directement impliqué dans plusieurs missions stratégiques :

Valoriser la marque ASSE : renforcer l’image du club en France comme à l’international.

Développer le marketing : créer de nouvelles offres, renforcer les partenariats et améliorer l’expérience des supporters.

Piloter la stratégie digitale et commerciale : moderniser la communication, attirer de nouveaux publics et mettre en avant le patrimoine unique des Verts.

Une étape clé pour les Verts

Dans un football où l’identité de marque et la force marketing sont devenues des leviers aussi essentiels que les résultats sportifs, l’arrivée de Cédric Chambaz constitue un signal fort. L’ASSE veut consolider son statut historique tout en adoptant les codes modernes du sport business pour séduire de nouvelles générations de supporters et attirer des partenaires stratégiques.

En somme, Cédric Chambaz n’a pas seulement pour mission de travailler dans l’ombre : il devra faire rayonner le nom de l’AS Saint-Étienne bien au-delà du terrain, et transformer la marque ASSE. Plus de modernité pour, espérons, le rayonnement international sûr et en-dehors des terrains dans un avenir à court ou moyen terme.