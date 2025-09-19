Et si le football français retrouvait une épreuve disparue depuis plusieurs années ? L’idée circule dans les couloirs de la Ligue et alimente les discussions entre présidents de clubs. Une compétition que beaucoup avaient enterrée pourrait renaître, même si son retour divise profondément.

Pour certains dirigeants, le constat est sans appel : le calendrier est trop pauvre pour les équipes qui ne participent pas aux Coupes d’Europe. "Sur 52 semaines, je remplis mon stade une vingtaine de fois à peine", confie le président d’un club de Ligue 1 au micro de RMC Sport. En Ligue 2, le discours est identique : avec seulement deux matchs par mois à domicile, impossible de fidéliser un public et de générer des recettes suffisantes. Ces présidents estiment qu’il manque une compétition intermédiaire pour occuper les semaines creuses et offrir aux supporters plus de rendez-vous. Derrière ce constat, une idée revient avec insistance : ressusciter une ancienne coupe nationale, disparue en 2020.

Entre opportunité sportive et risque de surcharge

Pour certains entraîneurs, cette possible résurrection pourrait avoir un intérêt sportif. Une nouvelle épreuve permettrait de donner du temps de jeu aux jeunes et aux remplaçants, souvent cantonnés au banc en championnat. De quoi développer l’expérience des futurs titulaires et élargir les rotations. Mais tout le monde n’est pas de cet avis. Avec un calendrier déjà étouffant pour les clubs européens, ajouter une compétition fait craindre une surcharge. Olivier Létang, président du LOSC, s’interroge : "Comment voulez-vous que les joueurs soient performants quand ils enchaînent 60 ou 70 matchs par saison ?" Le dilemme est clair : donner plus de matchs à ceux qui en manquent, sans pour autant épuiser les joueurs déjà sursollicités.

La Coupe de la Ligue au cœur du débat

Le mystère est levé : la compétition dont rêvent certains présidents n’est autre que la Coupe de la Ligue, remportée par l'ASSE en 2013. Supprimée il y a quatre ans, elle refait surface comme une solution possible aux “temps morts” du football français. Mais son retour n’enthousiasme pas les instances. Dans les bureaux de la LFP, on estime que l’intérêt médiatique est trop faible. "On n’arrive déjà pas à vendre nos droits de la Ligue 1, qui va investir dans une Coupe de la Ligue en semaine, sans les stars et sans les clubs européens ?", questionne un proche du dossier. L’absence de qualification européenne pour le vainqueur réduit encore l’attractivité de la compétition.

Une renaissance compromise, mais pas impossible

Malgré tout, des voix continuent de plaider pour un retour. Les partisans du projet imaginent un format renouvelé : ouverture aux clubs de Ligue 2 et de National, obligation d’aligner un certain nombre de jeunes joueurs, voire expérimentation d’innovations comme la sonorisation des arbitres ou la diffusion gratuite sur les réseaux sociaux. Ces propositions visent à séduire un nouveau public, lassé des formats traditionnels. Mais pour l’instant, la volonté politique manque, et la Coupe de la Ligue reste un serpent de mer. Alors, simple nostalgie ou véritable projet d’avenir ? Le football français n’a pas encore tranché.