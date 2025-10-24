À l’approche du déplacement en Haute-Savoie, samedi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) prépare une semaine capitale à 3 rencontres avec notamment 2 matchs face à des équipes du haut de tableau. En conférence de presse, Eirik Horneland a abordé ce match de la 11ᵉ journée de Ligue 2.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Chico Lamba est toujours out. Lassana Traoré l'est aussi. Maxime Bernauer ne pourra pas non plus participer à ce match. Il va purger son dernier match de suspension. Et sinon, sur la semaine, seul Joan Ferreira a dû manquer le début de semaine à l'entraînement. Il est devenu papa, donc il a commencé sa semaine au Portugal. On est très contents pour lui. On lui adresse toutes nos félicitations.

N'Guessan est de retour du Chili après la Coupe du Monde U20. Il a eu quelques jours off pour se reposer cette semaine.

Dennis Appiah a eu un petit souci à la cheville en début de semaine mais depuis tout a l'air de bien aller pour lui. Il s'est entraîné avec le groupe normalement."

Batubinsika en pôle samedi

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Dylan Batubinsika peut être une alternative pour composer notre charnière défensive. Il a joué avec l'équipe réserve dimanche dernier. Il a fait un match plutôt bon. Il a marqué un but et c'était ses premières minutes depuis la semaine internationale où il avait joué pour le Congo. Il est était un peu fatigué après 70 minutes de jeu, mais c'était important pour lui de participer à cette rencontre. Il est évidemment une alternative possible.

Dylan est peut-être la meilleure alternative du moment. On en a d'autres. Il y a Joao Ferreira qui peut jouer dans l'axe, même si le dernier match n'a pas été aussi bon que celui qu'il a joué à Montpellier. Dennis Appiah peut aussi être un choix possible. Nous avons plusieurs possibilités et sans doute que Dylan Batubinsika est aujourd'hui peut-être la plus probable et la plus évidente après le match qu'il a fait avec l'équipe réserve ce week-end."

Deux revenants pour l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Batubinsika et Maçon reviennent de loin. Ce n'est pas facile à gérer. Ils ont eu le même été. Ils ont essayé de trouver une porte de sortie et ils n'ont pas pris part à la phase de préparation. Ça ne s'est pas fait et aujourd'hui ils sont ici. Ce sont des joueurs de l'AS Saint-Etienne. C'est à nous de les remplir, de les amener à leurs meilleures conditions pour qu'on puisse les avoir à notre disposition et s'appuyer pour eux parce qu'ils font partie du groupe.

Ce n'est jamais la position idéale d'avoir des joueurs qui ne peuvent pas participer à la présaison de manière totale. Mais une fois que cette fenêtre de transferts est refermée, c'est au club ensuite de corriger les écarts de préparation.

Aussi longtemps qu'ils seront joueurs du club, ils feront partie du groupe. Ils doivent se remplir, retrouver leurs conditions physiques. Yvann Maçon a pu jouer 60 minutes contre Le Mans. Un peu plus de matchs avec l'équipe préserve que Dylan Batubinsika, qui lui a eu deux matchs avec son équipe nationale."

Eymars de retour avec l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Paul Eymard est de retour avec nous. On l'a eu pendant la pré-saison. Ensuite, il est retourné avec les équipes du centre pour travailler. Il est de retour depuis deux semaines. Ça se passe très bien. C'est une très bonne nouvelle de l'avoir de retour à l'entraînement avec le groupe professionnel. Il a forcément manqué de rythme, mais c'est une bonne chose de l'avoir parmi nous.

C'est une bonne chose de l'avoir avec nous au quotidien. L'enjeu majeur c'est de construire de la continuité, de la régularité, qu'il s'habitue à être avec nous au quotidien. Il s'entraîne de manière régulière avec le groupe. Il va jouer des matchs avec l'équipe réserve. Il pourra jouer avec l'équipe première quand il sera apte. C'est vraiment une bonne chose qu'il puisse être avec nous de manière quotidienne pour continuer à se développer en tant que joueur."

Une situation inconfortable à gérer mais classique

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Cet été, ces joueurs ont été proches de quitter le club. Le club a investi, a misé sur João Ferreira et Strahinja Stojkovic. Aujourd'hui, la situation fait qu'on se retrouve avec 4 joueurs au lieu de 2. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est souvent des choses qui arrivent dans un groupe. Aujourd'hui, par exemple, nous devons faire composer avec le forfait de Chico Lamba. On est très content de pouvoir compter sur ces joueurs-là. Ce n'est peut-être pas la situation que nous avions imaginée cet été, mais c'est celle qui se présente aujourd'hui. Il va falloir trouver des solutions.