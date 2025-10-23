En déplacement à Annecy ce week-end, l’ASSE n’a plus le choix : seule une victoire peut relancer la dynamique stéphanoise. Mais face à un FC Annecy dans une bonne passe, la tâche s’annonce délicate. Nous avons posé trois questions à Julien Trivero, journaliste au Dauphiné Libéré et fin connaisseur du club haut-savoyard.

Le FC Annecy aborde l'opposition face à l'ASSE avec un vent de fraîcheur. Douzièmes à la dixième journée, les Hauts Savoyards ont tout juste stoppé une série noire de trois matchs sans victoire en s'imposant face à Clermont (1-0). Les hommes de Laurent Guyot comptent bien réussir leur retour au Parc des Sports samedi, face à Saint-Etienne.

L’année dernière, les annéciens accrochaient une 6e place en Ligue 2. Quels objectifs ont été fixés pour cette année ?

"Le FC Annecy sort d’une saison historique, terminée à la sixième place. C’était plutôt inattendu, dans la mesure où l’objectif de départ était simplement le maintien. (...)

Cet été, l’effectif a été pas mal remodelé. Annecy a notamment perdu Yohann Demoncy, en fin de contrat, qui a signé librement à Reims. C’était le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’équipe la saison dernière. Pour compenser, ils ont fait ce qu’ils savent bien faire : aller chercher dans les divisions inférieures. Ils ont ainsi recruté plusieurs bons joueurs amateurs.

Annecy reste l’un des plus petits budgets de Ligue 2. Si le club se maintient, ce sera forcément une saison réussie. Et d’autant plus importante que la saison prochaine marquera son centenaire."

Annecy a mis un terme à sa série noire en s'imposant à Clermont. Une victoire qui reflète le début de saison du FCA ?

"Le Parc des Sports a été rénové en ce début de saison. En attendant l'inauguration, qui aura lieu face à l'ASSE, Annecy a dû jouer à Dijon. Quatre matchs délocalisés, zéro victoire. Trois petits points pris sur douze possibles.

Malgré tout, le club s’était fixé l’objectif de dix points sur les dix premières journées. Il en compte douze, avec des victoires à Amiens, Grenoble et Clermont le week-end dernier.

Après la victoire à Clermont (ndlr : 0-1), Laurent Guyot a reconnu que le contenu n’avait rien d’exceptionnel. L’équipe avait rendu trop de ballons, se privant de phases de transition. Il a surtout salué l’état d’esprit de son groupe. Il met en avant l’inexpérience de son groupe : à Clermont, quatre titulaires découvraient le monde pro.

Ce match aurait tout aussi bien pu se finir sur un nul, comme l’a reconnu Guyot. Mais il a souligné un élément clé : la solidité retrouvée. Deuxième match consécutif sans encaisser de but."

Le FCA pourrait-il surfer sur la déroute Stéphanoise ? Le retour au Parc des Sports pourrait-il changer la donne ?

"Ce match contre l’ASSE est très attendu des deux côtés. Pour Annecy, c’est l’occasion pour les supporters de vraiment découvrir leur équipe à domicile, après des rencontres jouées à Dijon devant à peine 500 spectateurs.

Sur le terrain, Annecy, c’est d’abord une force collective. Une équipe qui brille par ses efforts, son pressing, ses récupérations hautes.

Reste à voir comment Laurent Guyot va gérer l’enchaînement des matchs (ndlr : ASSE samedi, Rodez mardi, Boulogne vendredi). Mais c’est typiquement le genre de match que les Annéciens aiment jouer. Sainté le sait bien : il y a trois ans, ils étaient tombés ici, au Parc des Sports. Ce sont des affiches qui inspirent Annecy."