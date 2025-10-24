Samedi soir, Annecy va retrouver son stade pour la 1ʳᵉ fois de la saison 2025-2026 de Ligue 2 face à l’AS Saint-Étienne (ASSE). Avant ce rendez-vous, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Le norvégien a évoqué la préparation de cette rencontre qui lancera un nouvel enchaînement de trois matchs en sept jours.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Depuis un an, on prend trop de buts à mon goût, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit qu'un sujet tactique. Il y a beaucoup de buts qui ont été encaissés par manque de concentration. Sur notre dernière rencontre, par exemple, la première arrive sur une touche qui nous a transpercés. Ce qui nous manque, c'est plus de la concentration que de l'organisation. Il y a aussi ce ballon qui a été envoyé directement par le gardien et qui nous a surpris. On n'a pas couvert la surface de réparation. Puis, il y a eu ce troisième but encaissé sur pénalty où je pense que l'arbitre s'est trompé. Pour moi, ce n'est pas au niveau tactique qu'il va falloir faire des ajustements Mais c'est plutôt un sujet de concentration."

Horneland (ASSE) n'aime pas changer ses plans

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Un changement de système ? Vous me connaissez maintenant, je suis plutôt quelqu'un qui n'aime pas changer de système. J'aime la concurrence et je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait cette concurrence entre les joueurs. Il faut noter que Josh Duffus a très peu de matchs professionnels de minutes en pro. Pour lui, c'est une grosse étape d'arriver à se mettre au niveau de concurrencer Lucas Stassin. Et pour nous, c'est très bien que Lucas Stassin ait quelqu'un pour contester sa position de titulaire.

Comme je l'ai dit après le match contre Le Mans, j'aimerais pouvoir donner plus de minutes à Joshua Duffus, mais notre priorité, c'est d'arriver à installer un attaquant en pleine forme. Ensuite, on pourra offrir cette position à un deuxième attaquant. D'autant que Joshua peut aussi évoluer sur une aile, là où il y a aussi d'autres joueurs qui fonctionnent bien en ce moment, comme Irvin Cardona et Augustine Boakye. Mais c'est une très bonne chose qu'il y ait cette compétition entre tous les joueurs offensifs."

Duffus aura sa chance

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Après, il ne faut pas se tromper sur mon opinion sur Joshua Duffus. J'aime beaucoup ce que je vois de ce joueur. J'aime son attitude. J'aime sa manière d'être audacieux sur le terrain. Puis il faut se souvenir que Lucas Stassin a été aussi à un moment dans la position de Joshua Dufus. Il a dû attendre et patienter avant de connaître la deuxième partie de saison que vous avez tous vue. Espérons qu'il connaîtra le même chemin."