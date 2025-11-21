À l’approche de la rencontre face à Nancy, comptant pour la 15ᵉ journée de Ligue 2, ce samedi soir, Eirik Horneland a répondu aux questions des médias en Conférence de Presse. L’AS Saint-Étienne (ASSE) doit confirmer son succès obtenu chez le leader, il y a deux semaines.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Le profil de Mika Nadé est assez simple à définir : il a de grandes qualités, et quelques secteurs où il peut progresser. C’est souvent aux joueurs associés avec lui que je demande de s’adapter. Il faut trouver le bon équilibre pour que l’entente fonctionne.

Nadé est très important dans notre dispositif. Il défend très bien devant la surface, au sol comme dans les airs. C’est un joueur fort, puissant. Parfois, il peut avoir du mal à gérer les courses dans son dos : c’est donc aussi à ses coéquipiers de lire ses besoins en couverture.

Il a réalisé de très bonnes prestations depuis le début de saison, et d’autres un peu moins abouties. Son objectif est de trouver de la stabilité et de se fixer à son meilleur niveau, car c’est ce que demande ce championnat."

"C'est une plaque tournante, difficile à arrêter balle au pied" (Eirik Horneland avant ASSE-ASNL)

Coach, êtes-vous surpris de l’évolution d’Augustin ? Et où doit-il encore progresser ? : “Je suis très heureux pour lui. Je ne suis pas surpris par ses prestations. J’étais assez triste la saison dernière quand, au mois de mars, il s’est blessé, parce qu’il nous a manqué. C’est un joueur plein de talent, très bon, très doué pour mettre ses coéquipiers dans les bonnes dispositions. Il trouve de bonnes combinaisons, il est excellent dans la dernière passe et dans les gestes qui comptent avant les situations de but.

Depuis le début de la saison, on voit qu’il travaille très dur à l’entraînement, qu’il s’investit pour l’équipe. Ce n’est pas une surprise, mais il a fallu attendre avant de pouvoir vraiment compter sur lui.

On sait aussi qu’il est très doué pour trouver des espaces entre les défenseurs adverses. C’est un joueur qui peut servir de plaque tournante, difficile à arrêter balle au pied. Cette année, je trouve qu’il a développé d’autres qualités, comme ses courses dans le dos de la défense : il a inscrit deux buts grâce à ce registre. Il est aussi très fort pour protéger le ballon. Il travaille vraiment sur son jeu. On voit qu’il devient de plus en plus agressif sur le porteur, et depuis trois ou quatre mois, il est en progression constante. Il est intelligent : il sait quand attendre, et ne pas jouer trop vite. C’est très difficile à gérer pour les défenseurs adverses.

Je ne crois pas que notre décision surprendra vraiment l’adversaire concernant le choix du numéro 9, ni que cela nous gênera dans notre préparation. C’est un choix qui déterminera surtout notre visage sur le terrain.

Je pense qu’Augustine Boakye débutera certainement, car il est en forme ces derniers temps. Ensuite, cela dépendra de notre volonté de jouer avec un vrai numéro 9. Et comme Augustin est assez adroit devant le but, il a des chances d’être titulaire. On pourrait aussi voir Irvin Cardona débuter : il a été très bon ces dernières semaines et prétend lui aussi à une place."