Coup dur pour Eirik Horneland. L'entraîneur de l'ASSE devra composer sans ses deux avant-centres majeurs ce samedi. Joshua Duffus et Lucas Stassin sont forfaits face à Nancy. Une surprise ? Quelles solutions pour les Verts ? Retour sur la semaine mouvementée des buteurs de l'AS Saint-Etienne.

La présence de Joshua Duffus était incertaine ces derniers jours. Touché aux ischios, il avait quitté la pelouse du stade de l’Aube en boitant. S’il s’était montré rassurant, affirmant que ce n’était « rien de grave », il reste pourtant indisponible deux semaines plus tard. L’attaquant anglais a repris l'entraînement individuel et la course, mais son retour dans le groupe a été jugé prématuré.

Stassin s’est entraîné cette semaine

Plus surprenant, Lucas Stassin est, lui aussi, forfait. « Il est gêné au mollet après son rendez-vous international », a expliqué Eirik Horneland. Une blessure souvent délicate à soigner. Titulaire avec les Espoirs belges vendredi dernier (défaite 1-0 contre l’Autriche), le jeune buteur avait pourtant repris l'entraînement collectif en début de semaine, participant aux séances collectives de mardi et mercredi. Mais la douleur serait revenue. Trop intense, semble-t-il, pour qu’il figure dans le groupe convoqué contre Nancy.

Boakye et N’Guessan en embuscade

L’option de repli naturelle s’appelle Augustine Boakye. Le Ghanéen est l’un des joueurs les plus en forme de l’effectif. Il a prouvé en début de saison qu’il pouvait occuper le front de l’attaque avec efficacité. Auteur de 5 passes décisives et 3 buts, il s’impose comme le choix numéro un pour débuter samedi.

Derrière lui, Djyllian N’Guessan pourrait profiter de ce jeu de chaises musicales. À 18 ans, il a marqué pour sa première titularisation cette saison. Après une qualification en Coupe de France, il pourrait avoir de nouvelles minutes à se mettre sous la dent. S’il commence sur le banc, Horneland pourrait le relancer en cours de match. Le malheur des uns peut faire le bonheur des autres.

Verdict samedi à 20h

L’ASSE ne sera pas démunie, malgré ces deux absences majeures. Boakye, N’Guessan… les solutions existent. Reste à les confirmer sur le terrain face à une équipe de Nancy qui viendra sans complexe à Geoffroy-Guichard.

Réponse dès 20 heures !