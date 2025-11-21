La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a publié ses premières décisions intermédiaires concernant la situation financière des clubs pour la saison 2025-2026. Comme chaque année, cette étape constitue un moment charnière. Elle est révélatrice de la solidité ou des fragilités des projets présentés devant la Commission. Cette session confirme plusieurs tendances : une majorité de dossiers validés sans réserve, quelques encadrements ciblés et un cas notable placé en sursis.

En Ligue 1, trois clubs étaient auditionnés : l’AJ Auxerre, le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg Alsace. Tous ont obtenu un feu vert sans aucune mesure de la DNCG.

Le cas du RC Strasbourg était particulièrement observé. Depuis l’arrivée de BlueCo, la Commission suit de près la trajectoire financière du club. Le passage du Racing s’est déroulé dans une continuité assumée : budget « cohérent », modèle « maîtrisé », aucune alerte et aucune recommandation particulière.

En Ligue 2, même constat pour l’EA Guingamp et le Stade Lavallois. Les deux clubs ont vu leur situation validée sans encadrement, signe d’une gestion alignée avec les exigences réglementaires.

Boulogne, Concarneau encadrés : des projets validés par la DNCG, mais sous conditions

Deux formations voient toutefois leur marge de manœuvre restreinte. En Ligue 2, l’US Boulogne CO reste soumis à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation. Une mesure classique lorsque la DNCG estime nécessaire de maintenir un contrôle strict sur la progression des charges.

En National, l’US Concarneau se trouve dans une situation similaire. Le budget présenté a été validé et salué pour son sérieux. Cependant, la Commission maintient l’encadrement de la masse salariale au regard d’un point précis : les incertitudes persistantes autour de la date d’exploitation complète du nouveau stade.

Le club a réagi dans un communiqué, rappelant avoir volontairement présenté un budget « réaliste, prudent et maîtrisé ». Ce budget est adapté aux conditions d’accueil encore provisoires. La direction concède comprendre la décision et réaffirme son engagement à continuer sur un modèle rigoureux. Cela se fait dans la continuité du projet engagé.

Bastia en sursis : un dossier encore ouvert

Le cas le plus inquiétant concerne le SC Bastia, que les Verts joueront en décembre, et placé en sursis à statuer. La DNCG a demandé des éléments complémentaires. Ces éléments sont nécessaires avant de pouvoir statuer définitivement sur la situation du club. Ce sursis n’est pas une sanction, mais une étape intermédiaire. Tant que les documents requis ne sont pas fournis, aucune validation ou éventuelle mesure ne peut être entérinée.

Dans l’ensemble, cette première salve de décisions confirme une tendance. Les clubs structurés continuent de passer sans difficulté. Cependant, la DNCG applique systématiquement son principe de précaution lorsqu’un point technique, budgétaire ou infrastructurel reste en suspens.

Qu’il s’agisse de la construction d’un stade, du respect de la masse salariale ou de l’évolution d’un modèle économique, la Commission rappelle une nouvelle fois que le football professionnel doit s’appuyer sur des bases maîtrisées. D’autres décisions interviendront au fil de la saison, au rythme des réexamens et des données transmises par les clubs.