Saint-Étienne a vécu une nouvelle soirée compliquée à Geoffroy-Guichard. Battus 1-0 par l’US Boulogne-sur-Mer, les Verts ont livré une prestation insuffisante pour la dernière d’Horneland. Retour sur cette triste défaite en statistiques.

Une nouvelle rencontre marquée par une possession stérile et une incapacité totale à se montrer dangereux pour les Stéphanois. En face, Boulogne a parfaitement joué son coup, repartant du Forez avec trois points précieux. Malgré 61 % de possession et plus de 550 passes tentées, l’ASSE n’a jamais inquiété son adversaire. Les chiffres sont sans appel : aucune frappe cadrée, un xG famélique et un carton rouge qui a plombé une soirée déjà mal embarquée.

Des statistiques sans tranchant pour l’ASSE

Saint-Étienne a monopolisé le ballon (61 % de possession, 83 % de passes réussies), mais cette domination territoriale n’a jamais été synonyme de danger. Avec seulement 4 tirs au total, dont 0 cadré, les Verts ont affiché une inefficacité offensive préoccupante.

Les statistiques offensives soulignent ce manque criant d’impact : 0 grosse occasion, seulement 3 tirs dans la surface et un xG de 0,19, bien trop faible pour espérer mieux. Les centres n’ont rien arrangé (13 % de réussite), illustrant une animation offensive pauvre et prévisible. Malgré un volume de passes important dans le dernier tiers, Saint-Étienne n’a jamais su déséquilibrer le bloc boulonnais.

Boulogne clinique et parfaitement organisé

À l’inverse, Boulogne a livré un match d’une grande maturité. Avec seulement 39 % de possession, les Nordistes ont été redoutablement efficaces. 18 tirs, 6 cadrés, 2 grosses occasions et un xG de 1,26 : les chiffres traduisent une équipe capable de se projeter vite et de frapper juste face au bloc stéphanois aux abois.

Le but inscrit dès la 8e minute a permis aux visiteurs de dérouler leur plan de jeu, fait de transitions rapides et d’une présence constante dans la surface adverse (11 tirs dans la surface). Défensivement, Boulogne a également répondu présent, avec 15 interceptions, 22 dégagements et 89 % de tacles réussis, étouffant progressivement le semblant de tentative stéphanoise.

Le tournant du match et une soirée à oublier

Déjà en difficulté, l’ASSE a vu sa situation empirer avec l’exclusion de Ferreira à la 26e minute. Réduits à dix, les Verts n’ont jamais su renverser la dynamique. Malgré plusieurs changements en seconde période, la physionomie du match est restée la même : Saint-Étienne avait le ballon, Boulogne les occasions.

Le gardien stéphanois a d’ailleurs dû s’employer à 5 reprises, subissant un xGOT de 1,36, preuve que la défaite aurait pu être plus lourde. En face, le portier boulonnais n’a pas eu le moindre arrêt à effectuer, symbole d’une attaque stéphanoise totalement inoffensive. Cette défaite à domicile face à Boulogne fait tache pour Saint-Étienne. Dominants dans la possession mais inexistants dans les zones de vérité, les Verts inquiètent par leur manque de créativité et de mordant offensif. Boulogne, de son côté, signe un succès référence, construit sur le réalisme, la discipline et l’efficacité.

Dans un Chaudron pourtant bien garni, l’ASSE s’embourbe dans une situation préoccupante. Philippe Montanier aura beaucoup de travail.