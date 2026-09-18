L’ASSE se rend à Metz ce samedi soir. À deux jours de la rencontre, Maxime Bernauer s’est présenté en conférence de presse ce jeudi midi. L’occasion pour revenir sur la défaite à Dunkerque et se projeter vers un rebond en Lorraine. Extraits.

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “On sait où on veut aller, on sait la qualité qu'on a, mais ça n'empêche pas de devoir s'adapter, de devoir analyser aussi bien que possible les adversaires parce que chaque week-end il y a des problèmes différents. On l'a vu ce week-end à Dunkerque. Chaque week-end, il y a des solutions à trouver qui sont différentes et puis ça passe aussi par l'analyse vidéo et le travail à côté du terrain.

Je n'ai pas de raison évidente sur le pourquoi. C'est vrai que dans les statistiques, on a gagné moins de duels que d'habitude. C'est une équipe qui nous a posé d'autres problèmes qu'on n'avait pas forcément rencontrés. Après, je pense que, par exemple, le match de Dijon, on a eu plus de problématiques que contre Dunkerque mais comme on a gagné, on en a moins parlé."

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L'ASSE n'a pas manqué d'humilité

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “Là, avec les occasions qu'on a en deuxième mi-temps, si on gagne, est-ce qu'on en parle autant ? Vous savez comment c'est, comme moi mais voilà, c'est ça qui est aussi stimulant. C'est qu'on sait que les adversaires vont nous regarder, vont s'adapter, vont nous poser des problèmes. Et c'est à nous d'être encore plus fort dans ce qu'on faisait au début de saison. À nous de progresser dans les points où on a peut-être été un peu moins bon.

Ce n'est pas du tout un manque d'humilité ou un relâchement parce qu'il n'y a vraiment pas ça. Ce n'est vraiment pas dans l'état d'esprit. On n'a pas abordé le match comme si ça allait être la sixième victoire, pas du tout. L'état d'esprit, il est bon. Ça s'est joué à des détails, comme sur chaque match. Ce match-là, ça ne va pas tourner pour nous, mais on ne doit pas tout changer parce que ça se passe bien depuis le début. On doit continuer à travailler dur et garder le même état d'esprit parce qu'il est vraiment bon.

On était nous les premiers déçus, surtout 1-0 là-bas à la mi-temps. On sait que c'est toujours des matchs compliqués. J'ai jamais joué un match là-bas qui s'est passé sans accrocs, où ça a été facile entre guillemets. Pour nous, côté joueurs, il y avait vraiment ce sentiment de déception parce qu'on n'a pas senti la même chose que sur les cinq premiers matchs. Et en même temps, on a senti qu'on était devant à la mi-temps et qu'on était à 45 minutes de gagner encore une fois."

Réaction attendue avant la trêve

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “Il faut qu'on continue à travailler fort parce qu'un match comme ça, je pense que si on le joue 10 fois, il y a peut-être 6-7 fois où on le gagne. Ça veut dire que tout n'est pas à jeter même si oui, il y a des points où on a été peut-être un peu moins bon que les autres matchs. C'est là où on doit faire de nouveau mieux contre Metz. Il faut qu'on garde notre ligne directrice parce que depuis le début de saison ça marche et il n'y a pas de raison.

C'est une équipe qui a énormément de qualité à peu près sur toutes les lignes. Ils ont un attaquant qui est vraiment intéressant parce qu'il a un profil un peu différent de ce qu'on peut rencontrer depuis le début de l'année. Je pense qu'ils peuvent être dangereux sur à peu près tous les secteurs de jeu parce qu'ils ont des joueurs assez rapides sur les côtés, ils ont un vrai point d'appui devant. Sur les centres ils peuvent être dangereux, sur les coups de pieds-arrêtés, ils peuvent être dangereux. On sait que là-bas, ça va être un match avec énormément d'intensité.

C'est ce qu'ils veulent mettre, c'est ce qu'on veut mettre. C'est un bon match pour réagir après cette défaite. Comme je l'ai dit, on est les premiers déçus et on aurait aimé garder la série. Mais on a la chance de rejouer dès samedi pour de nouveau repartir de manière positive.

On s'adapte aux qualités des adversaires et qu'il y a des choses à faire pour éviter de le mettre dans des situations confortables. Nous aussi on a des points forts et aussi ils vont devoir s'adapter donc ça va être un peu une partie d'échec comme chaque week-end où chacun essaye d'avancer ses pions sur ses points forts et puis ça va donner je pense un match très intéressant samedi."