Régulièrement décisif sous la tunique stéphanoise, Zuriko Davitashvili s'apprête à retrouver la scène internationale. L'attaquant de l'ASSE figure dans la liste officielle dévoilée par Willy Sagnol pour le prochain rassemblement de la Géorgie.

L'international géorgien de l'AS Saint-Étienne (ASSE) continue d'être un pilier incontournable de sa sélection nationale. Titulaire d'une place parmi les 27 joueurs retenus par l'ancien Stéphanois Willy Sagnol, le numéro 22 des Verts ralliera Tbilissi dès le 21 septembre pour préparer une campagne de Ligue des Nations de l'UEFA particulièrement dense.

Entouré de cadors du football européen comme Khvicha Kvaratskhelia, prétendant au ballon d'or, ou Giorgi Mamardashvili, Davitashvili s'apprête à disputer pas moins de quatre rencontres officielles en l'espace de deux semaines. La Géorgie accueillera d'abord l'Irlande du Nord et l'Ukraine, avant de s'envoler pour affronter la Hongrie puis de rendre visite aux Nord-Irlandais. Les hommes coachés par l'ex joueur stéphanois ont l'ambition de faire bonne figure pour espèrer décrocher une promotion en Ligue A.

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Un duel attendu entre deux joueurs de l'ASSE

Ce marathon international offrira d'ailleurs une affiche particulièrement savoureuse pour les supporters de l'ASSE. Le 2 octobre prochain, la Géorgie se déplacera sur la pelouse de la Hongrie. Une rencontre au sommet qui donnera lieu à une confrontation directe entre deux joueurs de l'ASSE: Zuriko Davitashvili et le nouveau milieu stéphanois Aron Csongvai, lui aussi convoqué avec la sélection magyare.

Pour Willy Sagnol, ce stage de deux semaines s'annonce capital afin de relancer une dynamique positive dans cette phase de poules de Ligue des Nations. Le sélectionneur tiendra d'ailleurs une conférence de presse ce 18 septembre pour détailler ses objectifs et présenter les forces en présence.

Pour l'ASSE, la convocation de Davitashvili confirme l'excellente tenue de ses internationaux à l'échelle européenne. Le staff stéphanois espérera simplement que son virevoltant ailier emmagasine du temps de jeu et du rythme sans pépin physique, avant de retrouver Geoffroy-Guichard pour la suite du championnat.