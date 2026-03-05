Et si Lucas Stassin était enfin appelé par Rudy Garcia en équipe de Belgique ? Entre méforme de ses concurrents et réveil avec l'ASSE, l'attaquant belge pourrait bénéficier d'un alignement des planètes pour connaitre sa première convocation.

Lucas Stassin va mieux. Au-delà de son doublé, l'attaquant de l'ASSE montre semaine après semaine qu'il est précieux dans le jeu. Ses deux réalisations face à Pau sont venus récompenser et formaliser ce regain de forme. Une excellente nouvelle pour les Verts mais pour le joueur lui-même. En effet, l'attaquant belge revient en forme au meilleur des moments. Il pourrait bénéficier des méformes des autres buteurs de sa nation. Sa situation est notamment évoqué dans l'émission Foootb'All.

"Le nom de Lucas Stassin va revenir"

Sacha Tavolieri : « On a un Belge qui va mieux et qui retrouve le sourire : c’est Lucas Stassin. Double buteur face à Pau avec l’AS Saint-Étienne. Donc évidemment, le nom de Lucas Stassin va revenir dans les discussions pour une éventuelle sélection belge qui arrive. Rudy Garcia va bientôt faire ses choix.

On voit la situation actuellement compliquée pour Romeo Vermant, qui n’est pas toujours titulaire à Bruges. Loïs Openda va très mal du côté de la Juventus en Italie. Sa dernière entrée a été cataclysmique face à la Roma. C’était vraiment mauvais. Romelu Lukaku revient et marque. Mais lorsqu’on regarde le peu de solutions que l’on a, avec Charles De Ketelaere blessé (Atalanta), est-ce que Lucas Stassin et sa sélection deviennent indispensables pour le mois de mars ? »

"Quand il était vraiment performant en Ligue 2, il n’était pas sélectionné."

Quentin, spécialiste du football belge : « Indispensable, non. Mais il a la chance de voir que Vermant n’est pas titulaire. Openda, on ne va même pas en parler. Lukaku revient et c’est une super nouvelle car la Belgique n’a pas de buteur. Mais il faudra y aller doucement car il revient d’une grave blessure.

Après, Stassin, sur neuf matchs en 2026, il n’y a qu’un seul match où il marque. Donc il ne faut pas s’enflammer. Quand il était vraiment performant en Ligue 2, il n’était pas sélectionné. Il ne faut pas oublier ses mois de janvier et février qui ont été très mauvais. Il va plutôt prendre Trossard, qui a déjà joué en faux numéro neuf. »

Rudy Garcia prêt à faire des tests ?

Sacha Tavolieri : « Moi, je reviens surtout sur les mots de Rudy Garcia : “Il va y avoir du changement. La sélection de mars ne ressemblera pas à celle de juin.” Peut-on enfin espérer une surprise ? »

Source : Foot'All