Avec les retours progressifs de Chico Lamba, Ebenezer Annan, Joshua Duffus ou encore João Ferreira, l’AS Saint-Étienne retrouvait des forces vives. La première partie de saison des Verts a été largement perturbée par les blessures. Entre absences longues et indisponibilités à répétition, ces pépins physiques permettent d’expliquer, en partie, les difficultés rencontrées par Eirik Horneland. De quoi poser question après la large revue du staff l'été dernier. Des blessures qui génèrent frustration et tensions en interne.

Les blessures ne sont évidemment pas un phénomène propre à l’AS Saint-Étienne. Elles font partie intégrante d’une saison et touchent toutes les équipes d’un championnat. Troyes a dû composer sans plusieurs cadres, dont Paolo Gonzi et Nicolas Lemaitre, tous deux forfaits jusqu’à la fin de la saison.

Côté stéphanois, nous avons recensé match après match diverses blessures. Face à Reims, Mahmoud Jaber et Chico Lamba ont de nouveau dû quitter leurs partenaires. Des faits de jeu loin d'être anodin dans l'histoire d'une saison. Des blessures qui s'additionnent encore et toujours. Un constat d'autant plus malheureux que l'ASSE a recruté plusieurs professionnels de la préparation physique l'été dernier. En tête de gondole : Donough Holohan, responsable de la Performance qui a rejoint l'ASSE en provenance de Manchester City. Paolo Gadino en provenance de Manchester United. Ou encore Calum Daley. Rien que ça.

Pas de copier-coller à Sainté

Sur les 20 journées observées, Eirik Horneland a dû attendre fin janvier pour aligner deux fois de suite le même onze. Un "exploit" qui n'aura tenue que 9 minutes après la sortie de Jaber. Cette instabilité chronique impacte les compositions et explique en partie l’irrégularité de l’ASSE.

En cumulant les joueurs absents à chaque journée entre la 1re et la 20e, l’ASSE a enregistré un total de 50 absences. À cela s’ajoutent quatre absences liées à des méformes (maladie ou manque de rythme après une convocation internationale). Cela représente une moyenne de 2,6 joueurs indisponibles par match pour blessure. Certains pics ont même atteint six absents, notamment lors de la 17e journée face au SC Bastia (2-2) et lors de la 18e journée sur la pelouse du Le Mans FC (0-0). Factuellement, la révolution Honough ne se constate pas.

Classement cumulé des blessures (J1 à J20)

Bernauer : 9 matchs

N’Guessan : 9 matchs

Chico Lamba : 8 matchs

João Ferreira : 6 matchs

Gadegbeku : 5 matchs

Ebenezer Annan : 4 matchs

Joshua Duffus : 4 matchs

Certaines blessures se sont révélées particulièrement persistantes. Le cas d’Ebenezer Annan est révélateur. Ses quatre matchs d’indisponibilité sont tous liés à une même blessure à la cheville. Il a manqué la 4e journée face à Grenoble et le déplacement à Clermont, avant de rechuter lors des 17e et 18e journées pour le même motif.

Idem pour Joshua Duffus. Touché aux ischio-jambiers, l’attaquant a manqué la 15e journée, tenté un retour lors de la 16e, avant de rechuter de la 17e à la 19e journée. Une situation frustrante, tant pour le joueur que pour le staff.

Concernant Maxime Bernauer, son total d’absences pourrait atteindre 24 matchs. Victime d’une blessure au ménisque, il devrait être indisponible jusqu'à la fin de saison. Beaucoup sur 34 journées.

L'infirmerie au coeur des tensions à l'ASSE

Au-delà des chiffres, cette cascade de blessures a eu un impact concret sur le projet de jeu mis en place par Eirik Horneland. Le technicien norvégien prône un football intense, basé sur le pressing, les courses répétées et une forte activité sans ballon. Un style exigeant, qui nécessite des automatismes et une continuité dans les associations.

Les indisponibiltés sont source de frustration en interne. Voire plus. Les relations entre Donough Holohan, responsable de la Performance, et Eirik Horneland sont glaciales depuis plusieurs semaines. C'est tout juste si les deux hommes d'adressent la parole. Origine de la discorde ? L'utilisation des joueurs et gestion physique. Subtilement, le norvégien n'a pas manqué de faire passer ses messages ces dernières semaines. Il n'attend pas de recrue lors de ce mercato. Sa priorité ? Retrouver un groupe stable qui puisse enfin enchaîner. Donough Holohan est visé.

L'ASSE a renouvelé sa cellule de performance et une partie de son staff l'été dernier. Des décisions qui devront être payantes. Sans quoi, la remontée en Ligue 1, objectif annoncé, sera nettement plus compliquée à atteindre. Avec ou sans recrue. Avec ou sans Eirik Horneland.

Source : Conférence de presse ASSE Officiel / Transfermarkt