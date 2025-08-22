Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne poursuit son parcours en Ligue 2 avec un déplacement à Boulogne-sur-Mer pour la 3ᵉ journée. Deux jours avant ce rendez-vous dans les Hauts-de-France, Eirik Horneland s’est exprimé devant les médias. Le technicien stéphanois est revenu sur la victoire convaincante contre Rodez et a livré ses impressions sur la préparation de ce nouveau déplacement face au promu. Le coach a évoqué le vivier de joueurs qu'il avait à sa disposition. Extraits

Eirik Horneland (entraîneur de l'ASSE) : "Les deux joueurs me semblent vraiment très en forme. Lucas, même s'il manque un peu de minutes pour être bien physiquement, connaît un peu plus notre style de jeu par rapport à Joshua qui ne fait que le découvrir. Ils ont tous les deux des vraies qualités, mais des profils qui sont assez différents. Mais ils ont tous les deux beaucoup à apporter à l'équipe. Je pense même que sur certaines rencontres, on sera capable de les voir tous les deux jouer ensemble sur le terrain. Donc, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Oui, Joshua pourrait être décalé sur une aile et évoluer en tant que deuxième attaquant. Je pense qu'il a les qualités pour, parce que Lucas a vraiment le profil de cet attaquant de pointe qu'on veut avoir dans notre équipe. Le plus important pour le moment, c'est qu'ils reviennent bien tous les deux physiquement, qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens et pour le moment, ils s'aident tous les deux pour compléter le dispositif offensif qu'on aligne."

Une contrainte pour Horneland d'avoir autant de solutions ?

Eirik Horneland (entraîneur de l'ASSE) : "Je ne trouve pas la situation compliquée. C'est plutôt un avantage pour nous parce que ça nous donne beaucoup d'options pour construire l'équipe. Ça nous laisse aussi la possibilité de faire des changements impactants sur la rencontre. C'est ce qu'on a vu sur le dernier match où on a mis un premier joueur, Joshua Duffus, sur la première période. Il a marqué un but. On a changé d'attaquant à la pause (Irvin Cardona est entré) et ce remplaçant en un inscrit 1 également, voilà ça nous donne juste plusieurs options de très bonnes options et ça amène aussi beaucoup de concurrence entre les joueurs que ce soit à l'entraînement ou en match.

La semaine dernière, on a vu que les deux buteurs étaient en forme. Je pense que Joshua Duffus est capable de jouer plus que 45 minutes, même si la semaine dernière a été un peu longue et compliquée pour lui avec son aller-retour en Jamaïque. Nous voulions vraiment donner plus de temps de jeu à Stassin, mais malheureusement, nous avons retiré Joao Ferreira. Et cinq minutes après, Moueffek avait aussi dû céder sa place. C'est pourquoi nous avons dû garder Stassin plus longtemps sur le banc par rapport à ce que nous voulions. Ils semblent tous forts et prêts. Ils sont tous très motivés. C'est une bonne compétition. Je ne pense pas qu'un d'entre eux soit prêt pendant 90 minutes. Peut-être que nous pourrons voir les deux dans le match. Ils sont tous les deux plutôt affûtés. Je ne suis pas encore sûr qu'ils aient tous les deux 80 minutes dans les jambes. Donc je pense que sur la prochaine rencontre, on les verra certainement tous les deux sur le terrain."