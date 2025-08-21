Une semaine après avoir réalisé l'exploit (4-0 vs. Rodez), l'ASSE doit enchaîner pour confirmer son statut de favori en Ligue 2. Face à Boulogne, les hommes d'Eirik Horneland peuvent espérer accrocher les trois points. Mais attention à ne pas tomber dans le piège. Analyse dans notre dernière vidéo Youtube.

L'ASSE dans l'obligation de maintenir le rythme ?

Avec une solide victoire acquise à domicile, les Stéphanois ont confirmé les espoirs placés en eux. Mais les Verts devront confirmer leur bonne forme pour mettre la pression à leurs concurrents en Ligue 2.

"Il faudrait entre 67 et 70 unités pour terminer dans les deux premiers du championnat à 18 clubs, détaille Sylvain, rédacteur pour Peuple Vert. Viser 68 points équivaut à maintenir une moyenne de 2 points par match sur 34 journées." Autant dire que les Stéphanois n'ont pas le droit à l'heure.

"Le plus grand adversaire de l’AS Saint-Étienne cette saison, ce sera sans doute… l’AS Saint-Étienne elle-même, poursuit justement Sylvain. Sur le papier, l’effectif stéphanois paraît supérieur à toutes les autres équipes de Ligue 2. Mais entre posséder un groupe de qualité et prouver sa supériorité sur le terrain, il existe un vrai cap à franchir. Il faudra l’assumer."

Les Verts face à un adversaire abordable ?

La bande à Eirik Horneland défie ce week-end une équipe Boulonnaise promue en Ligue 2 dans les derniers instants. "Boulogne a connu une intersaison compliquée, confirme Clément, rédacteur pour Peuple Vert. Sur ce début de championnat, elle apparaît peut-être comme l’équipe la plus faible."

Mais les Verts ne doivent pas pour autant prendre la rencontre à la légère. Certes neutralisé par Nancy à la J2 (défaite 1-0), l'USBCO pourrait bien tendre un piège à l'ASSE. "Il faudra rester méfiant. Ces trois points doivent logiquement revenir aux Verts. Mais c’est la Ligue 2 : Boulogne jouera ce match comme une Coupe de France. Impossible donc de les sous-estimer."

Horneland confronté à un dilemme en attaque ?

Le coach de l'ASSE se retrouve face à un véritable dilemme en attaque. Pour rappel, Davitashvili inscrivait le quatrième but face à Rodez. Puis, pour sa première titularisation, Duffus a ouvert le score et s’est montré insaisissable par son activité. De son côté, Boakye, repositionné dans un rôle hybride, a brillé par sa vision du jeu avec deux passes décisives. Et Lucas Stassin devrait effectuer son premier groupe de la saison.

Sylvain : "Eirik Horneland va, pour la première fois, devoir faire des choix et s’adapter en fonction de ce qu’il a vu cette semaine. Aujourd’hui, titulariser Stassin, c’est une vraie option. Ce n’était pas le cas sur les matchs précédents où il n’entrait qu’en fin de rencontre. Si on le titularise, c’est lui montrer que, malgré le très bon match de Duffus, l’attaquant numéro un reste lui, et qu’il n’a pas à se poser de questions sur son avenir."

L'avant match est disponible sur Youtube !