L’ASSE retrouve le Chaudron à l’occasion d’une rencontre officielle pour la première fois en 2026. Ce samedi soir à 20 h 55, les Verts vont défier le Clermont Foot 63 lors de la 19e journée de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse afin d’évoquer la rencontre. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Il y a des bonnes nouvelles. La première, c'est Chico Lamba. Il a pu faire 30 minutes avec l'équipe réserve la semaine passée, puis qui a joué contre Auxerre en amical.

Dans les bonnes nouvelles, il y a aussi le fait qu'Aïmen Moueffek ait pu faire 30 minutes contre Auxerre, qu'il a pu s'entraîner correctement cette semaine. On pourra compter sur lui.

Et on enregistre aussi les retours de Mahmoud Jaber et Augustine Boakye, qui ont manqué tous les deux le match contre Le Mans. C'est aussi au rang des bonnes nouvelles."

Le retour de Lamba très attendu par l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Tout va bien pour Chico Lamba. Il a retrouvé ses capacités. On le voit à l'entraînement. C'est un joueur sur lequel on a beaucoup investi cet été. C'était vraiment une grosse déception de devoir s'en passer pendant plusieurs mois à cause de cette opération. Je touche du bois pour qu'il fasse le reste de la saison avec nous. Il a une grande importance pour l'équipe.

Chico, c'est un joueur qui est un vrai défenseur, il aime défendre, il aime protéger le ballon et protéger le but. Il a une expérience avérée du haut niveau, que ce soit au niveau national avec son équipe nationale ou en club. C'est un joueur qui va nous apporter cette confiance. Il montre aussi une vraie présence sur le terrain. Il inspire de la confiance à ses partenaires. Il a aussi cette autorité naturelle qui s'impose."

Les Verts sont armés

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “On a encore beaucoup de possibilités à l'intérieur du groupe actuel. On l'a vu avec Kevin Pedro qui sort du centre de formation. On peut aussi compter sur Chico notamment.

Kevin Pedro a aussi cette polyvalence qui peut lui permettre de jouer en latéral. Dennis Appiah peut compter. Puis on a le retour d'Ebenezer Annan. Ben Old a fait du bon travail en tant que latéral. Aujourd'hui, on veut de la continuité. Pour résumer, je dirais qu'on a la quantité nécessaire, on a aussi la qualité à disposition, mais il faut les avoir disponibles maintenant."