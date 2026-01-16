Trois ans après son départ de l’AS Saint-Étienne (ASSE), Lucas Gourna-Douath va retrouver la Ligue 1. En galère à Salzbourg, l’ancien milieu des Verts s’engage avec Le Havre sous forme de prêt.

C’est un visage bien connu de Geoffroy-Guichard qui fait son retour en Ligue 1. À 22 ans, Lucas Gourna-Douath, formé à l’ASSE et vendu pour 15 M€ à Salzbourg en 2022, s’apprête à rebondir au Havre. Selon L’Équipe, le milieu de terrain français va être prêté jusqu’à la fin de saison sans option d’achat. Un choix fort pour un joueur en quête de temps de jeu, après une première partie d’exercice compliquée.

Après l'ASSE, un retour en France

Lucas Gourna a connu un début de carrière express chez les Verts. Lancé à 17 ans en 2020, il dispute 65 matchs sous le maillot de l’ASSE avant de rejoindre Salzbourg. L’Autriche devait être un tremplin, elle sera finalement le théâtre de quelques galères. Malgré deux premières saisons prometteuses (Ligue des champions, matchs de haut niveau), l’international Espoirs va connaître un gros coup d’arrêt.

Prêté à l’AS Roma en 2025, il ne parvient pas à s’imposer, barré notamment par Manu Koné. À son retour à Salzbourg l’été dernier, ses dirigeants refusent de le libérer malgré ses envies d’ailleurs. Résultat : une première moitié de saison presque blanche (5 apparitions, 2 titularisations) et une situation bloquée.

Le Havre, un point de chute idéal ?

Suivi par Valence et les Rangers, Gourna-Douath a finalement choisi de revenir en France. Le discours du HAC et l’ambition de relancer sa carrière dans un environnement connu auraient pesé dans la balance. Le Havre, 13e de Ligue 1, mise sur l’ancien Stéphanois pour renforcer son entrejeu et viser le maintien.

Ce prêt pourrait aussi profiter à l’ASSE, toujours attentive au parcours de son ancien joueur. Pour rappel, le club forézien avait négocié un pourcentage à la revente lors de son transfert à Salzbourg. Un retour au premier plan pourrait donc s’avérer bénéfique… sportivement et financièrement.

En attendant, les supporters stéphanois observeront avec attention ce nouveau chapitre dans la carrière d’un joueur annoncé comme un grand.

Source : L'Equipe