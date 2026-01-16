Cela fait désormais plus d’un mois et demi que l’ASSE n’a pas connu le succès en championnat. Les Verts recevront Clermont pour tenter de lancer leur phase retour et mettre la pression sur les équipes occupant les trois premières places en Ligue 2. Voici le groupe retenu par Eirik Horneland pour la réception des Auvergnats.

Après leur match nul 0-0 sur la pelouse du Mans, l’ASSE a chuté du podium pour la première fois depuis le mois d’octobre. Les Stéphanois s’étaient installés sur le fauteuil de leader dès la seconde journée et leur succès probant face à Rodez. Les Stéphanois avaient ensuite perdu cette place au profit de Troyes fin septembre, après leur revers face à Guingamp. Un mois plus tard, l’ASSE avait chuté à la quatrième place suite à deux défaites consécutives face au Mans (2-3) et à Annecy (4-0), avant de retrouver le podium trois jours plus tard en écrasant Pau (6-0).

Depuis ce succès, les Stéphanois n’avaient plus quitté le Top 3 de Ligue 2 jusqu’à ce début d’année 2026. Tenus en échec par des Manceaux qui ne perdent plus depuis plusieurs mois, les Verts ont chuté à la quatrième place et espèrent rapidement revenir sur le podium. L’ASSE reste à un point du Red Star, 3ᵉ, et de Reims, second avant le coup d’envoi de cette 19ᵉ journée. Les Franciliens se déplaceront à Grenoble ce samedi tandis que les Rémois iront chez le leader troyen dans le même temps.

L’heure est donc à la relance pour Eirik Horneland et ses hommes face à Clermont dans le Chaudron. En fonction des résultats de leurs concurrents, les Verts pourraient potentiellement retrouver la seconde place en cas de succès face à leurs voisins Auvergnats.

Le groupe de l’ASSE

Le coach stéphanois a donc communiqué son groupe de 18 joueurs avec notamment Paul Eymard, Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali et Irvin cardona qui était incertain mais sans Strahinja Stojkovic.