Après avoir succédé à Irvin Cardona en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro n’a pas manqué de faire les éloges de son attaquant, champion de France 2017 avec Monaco. Extraits.

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Sur Irvin Cardona, il fait partie de ces joueurs où on peut se poser la question de savoir s’il est un peu plus un ailier ou un vrai buteur. Et moi, je pense qu’il a ses deux caractéristiques. Et c’est quelque chose que tout le monde n’a pas.

Il est dans l’idée que j’ai pour le projet de cette équipe. Il a des qualités qui sont vraiment adaptées à ce que je veux voir mis en place sur le terrain. Je savais qu’il aurait certainement besoin de comprendre certaines choses, de changer certaines choses dans son jeu. Mais c’est ce qu’il a fait de manière vraiment remarquable.”

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L’ASSE peut compter sur un attaquant énergivore

Ian Cathro (Coach de l’ASSE) : “Il a eu une importance particulière pendant la présaison parce qu’il a vraiment aidé l’équipe à trouver le bon rythme, à trouver les bons schémas. C’était un travail assez spécifique qu’il avait à faire. Il l’a fait vraiment de bonne manière et il a aidé l’équipe à prendre ses marques. La conversation que j’ai eue avec lui, c’est la même que j’ai eue avec tous les autres joueurs. C’était surtout la volonté de le connaître un peu plus, de discuter de ce à quoi allait ressembler notre pré-saison, notre système de jeu et de ce qu’il allait devoir adapter, lui comme d’autres joueurs.

Ensuite, il y a quelque chose qui est assez fort à propos d’Irvin, c’est quelqu’un qui met vraiment beaucoup d’énergie dans ses matchs, une grosse débauche d’énergie peut-être dont on ne se rend pas tout le temps compte, mais il fait vraiment un gros travail physique et c’est vraiment un joueur très important pour l’équipe aujourd’hui et je pense qu’il va continuer à l’être.”