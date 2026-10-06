Irvin Cardona marche fort depuis le début de saison avec l’ASSE. Décisif, régulier et très sollicité par Ian Cathro, l’attaquant stéphanois vient d’ajouter trois rencontres internationales à un calendrier déjà particulièrement chargé. À quelques jours de la réception de Rodez, sa gestion devient un véritable enjeu pour les Verts.

Cardona, l’un des hommes forts de l’ASSE

Depuis le début de la saison, Irvin Cardona s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants de l’ASSE. L’international maltais a débuté les sept premières rencontres de championnat et affiche déjà des statistiques particulièrement intéressantes.

En Ligue 2, Cardona totalise 5 buts et 4 passes décisives en 521 minutes. Il a donc directement participé à huit réalisations stéphanoises. Ses chiffres témoignent également de son efficacité : 29 % de ses tirs ont terminé au fond des filets, tandis qu’il produit 2 tirs et 2,4 passes clés par rencontre.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Son activité ne se limite d’ailleurs pas aux trente derniers mètres. Cardona parcourt en moyenne 10,6 kilomètres par 90 minutes, pour 23,5 sprints. Un volume qui permet de mesurer l’énergie dépensée par l’attaquant dans le système de Ian Cathro.

Trois matchs complets en douze jours pour « Cardo »

Cette importance prise à Saint-Étienne se double désormais d’une sollicitation importante avec Malte. Cardona vient d’enchaîner trois rencontres de 90 minutes en seulement douze jours.

Le Stéphanois a d’abord disputé l’intégralité de la victoire obtenue en Andorre (1-2) le 24 septembre. Préservé trois jours plus tard lors de l’amical remporté contre le Liechtenstein (2-0), il a ensuite joué 90 minutes contre Gibraltar (1-1), avant de terminer la rencontre face à Andorre samedi (1-0).

Après seulement deux mois de compétition, le compteur commence donc à grimper sérieusement. Toutes compétitions confondues avec l’ASSE et Malte, Cardona affiche déjà 10 rencontres et 791 minutes de jeu. Une charge conséquente, d’autant que le calendrier va rapidement reprendre son rythme.

Très sollicité, Cardona remplit la mission avec Malte

L’ASSE face à un équilibre délicat

Ian Cathro va donc récupérer un joueur en confiance, mais qu’il faudra probablement surveiller de près. Cardona est devenu trop important dans l’animation offensive stéphanoise pour que son état physique soit négligé.

La bonne nouvelle réside dans son retour anticipé par rapport à plusieurs autres internationaux. Son rassemblement terminé, l’attaquant va pouvoir retrouver le Forez et bénéficier d’une semaine complète avant la réception de Rodez samedi prochain.

Pas forcément question de tirer la sonnette d’alarme à ce stade. Mais la gestion de Cardona constitue désormais un véritable point de vigilance pour l’ASSE. Entre son volume de course, son importance offensive et l’accumulation des minutes, Ian Cathro devra trouver le bon dosage. Car perdre l’un de ses joueurs les plus décisifs au moment où la saison entre véritablement dans son rythme serait particulièrement préjudiciable.