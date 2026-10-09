ASSE : Cathro enregistre un retour de taille avant Rodez

Sélectionné avec la Slovénie, Tamar Svetlin a fait son retour à l’Etrat ce vendredi. Le milieu de terrain de l’ASSE, resté sur le banc avec sa sélection, pourrait apporter une fraîcheur bienvenue contre Rodez.

Après plusieurs semaines de trêve, les Stéphanois retrouvent les terrains ce week-end. Face à Rodez, les Stéphanois espèrent relancer la machine, légèrement grippée à Dunkerque (2-1), puis Rodez (2-2).

Ian Cathro est toutefois contraint au bricolage. Plusieurs de ses joueurs ont disputé des rencontres avec leurs sélections ces derniers jours. Le retour de Tamar Svetlin dans le Forez offre une option supplémentaire à Ian Cathro.

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Une trêve blanche pour Svetlin

Tamar Svetlin a vécu une trêve internationale frustrante. Retenu avec la Slovénie dans le cadre de la Ligue des Nations, le Stéphanois n’a pas joué la moindre minute avec ses coéquipiers. Les hommes de Bostjan Cesar ont affronté l’Écosse à deux reprises (0-0 puis victoire 1-2), puis la Macédoine du Nord (victoire 2-0) et la Suisse (2-1).

Le milieu de terrain a dû se contenter d’un rôle de spectateur privilégié, resté sur le banc lors des quatre rencontres. Il regagne donc le Forez sans avoir disputé la moindre minute durant cette fenêtre internationale… mais avec des jambes fraîches.

Du pain béni pour l’ASSE

Débarqué cet été pour renforcer l’entre-jeu, Tamar Svetlin s’est vite imposé comme une solution fiable dans le XI de départ. Et s’il n’a disputé que 10 minutes à Metz, le Slovène affiche déjà 376 minutes sous la tunique verte et apporte un impact défensif qui fait défaut à Áron Csongvai.

Face à Rodez, le joueur de 25 ans a une vraie carte à jouer. Annoncé absent par Ian Cathro, Mahmoud Jaber laisse un vide au milieu. Le milieu arrive au Geoffroy-Guichard reposé, en pleine possession de ses moyens, et avec quelque chose à prouver.