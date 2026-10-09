ASSE : le nouveau maillot des Verts dévoilé pour Octobre Rose

L’ASSE a présenté ce vendredi 9 octobre son nouveau maillot spécial Octobre Rose. Imaginée avec hummel, cette tenue en édition limitée sera portée par les Verts et les Vertes lors de plusieurs rencontres à domicile. Une initiative solidaire puisque les bénéfices des ventes seront reversés à la Ligue contre le cancer. Les supporters peuvent retrouver cette collection sur la Boutique des Verts.

Le rose s’invite à Geoffroy-Guichard ! Comme chaque année, l’AS Saint-Étienne s’associe à la campagne nationale Octobre Rose pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. Cette fois encore, le club a choisi de mobiliser ses équipes professionnelles autour d’un maillot spécialement conçu pour l’occasion.

L’ASSE a officialisé cette initiative sur ses réseaux sociaux avec un message : « Parce qu’en octobre, le Rose s’associe au Vert ! »

ASSE : un maillot spécial porté contre Rodez et Nantes

Les supporters stéphanois n’auront pas longtemps à attendre avant de découvrir cette nouvelle tenue sur les pelouses.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Les joueurs de Ian Cathro porteront le maillot Octobre Rose dès ce samedi 10 octobre, à l’occasion de la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard, programmée à 20 heures.

Une deuxième apparition est prévue le samedi 24 octobre face au FC Nantes, toujours dans le Chaudron.

Les joueuses de Yannick Chandioux participeront également à cette opération, notamment lors de la réception de Metz le 17 octobre en Seconde Ligue.

L’objectif est de donner une visibilité maximale à cette campagne de sensibilisation en associant les équipes masculine et féminine.

Un maillot en édition limitée pour une bonne cause

Conçu en collaboration avec hummel, ce maillot spécial est annoncé en quantité limitée.

Les supporters peuvent retrouver la collection sur la Boutique officielle des Verts. Lors de ma consultation, la page n’affichait toutefois pas encore de produits disponibles.

Au-delà de l’aspect sportif et de l’intérêt des collectionneurs, cette opération poursuit surtout un objectif solidaire.

Les bénéfices réalisés sur les ventes seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer, afin de soutenir ses actions en faveur de la recherche et de l’accompagnement des personnes malades.

Les maillots portés ou préparés pour les rencontres d’octobre seront également proposés aux enchères en fin de mois. Les fonds récoltés bénéficieront au Comité Loire de la Ligue contre le cancer.

Une belle manière pour l’ASSE de mettre sa popularité et la ferveur de ses supporters au service d’une cause qui dépasse largement le football.