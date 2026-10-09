ASSE : Les forces et faiblesses de Rodez avant les Verts

Après trois semaines sans championnat, l’ASSE retrouve la Ligue 2 ce samedi soir avec la réception de Rodez à Geoffroy-Guichard. Leaders après sept journées, les Verts accueillent une formation ruthénoise seulement 14e, mais dont les résultats cachent une équipe capable de se montrer particulièrement dangereuse offensivement.

Le début de saison de Rodez ressemble à des montagnes russes. Le RAF avait parfaitement commencé contre Laval (3-1), avant de tomber à Annecy (2-0), puis de réaliser un gros coup à Nantes (2-5). Un nul contre Pau (2-2) a ensuite précédé trois défaites consécutives face à Metz (4-1), Grenoble (0-1) puis Nancy (3-4). Après sept journées, les hommes de Didier Santini comptent sept points, avec déjà 14 buts inscrits mais 16 encaissés.

La trêve a tout de même permis aux Ruthénois de retrouver un peu de confiance. Rodez s’est imposé 2-0 en amical face à l’Inter Club d’Escaldes samedi dernier. La rencontre a surtout marqué le retour dans les buts de Quentin Braat, absent depuis sa blessure contractée au mois d’août.

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Rodez pousse le jeu sur les ailes à l’extrême

Didier Santini reste fidèle à une organisation articulée autour d’une défense à trois et de pistons très sollicités, généralement dans un 5-3-2. Les données DataScout’ permettent surtout de comprendre l’identité très marquée du RAF. Les indicateurs sont comparés aux autres équipes de Ligue 2, plus la valeur se rapproche de 100, plus Rodez se distingue dans cette caractéristique.

Et une donnée saute immédiatement aux yeux : les centres atteignent 100. Aucune tendance offensive ne ressort davantage. Rodez recherche constamment les couloirs et cherche ensuite à remplir la surface. Sa présence dans les seize mètres atteint 92, son volume de tirs 88 et son jeu long 83.

Le RAF n’a donc pas besoin de monopoliser le ballon. Sa possession n’atteint que 38 et sa verticalité grimpe à 77. Les Ruthénois veulent avancer rapidement, utiliser leurs pistons et amener beaucoup de monde dans les trente derniers mètres. Une philosophie instaurée par Santini qui explique en partie leurs 14 buts inscrits, mais également des rencontres souvent très ouvertes.

Beaucoup de buts… dans les deux sens

C’est l’autre caractéristique majeure du début de saison ruthénois. Rodez marque beaucoup, mais concède énormément. Avec 16 buts encaissés, le RAF possède actuellement la défense la plus perméable de Ligue 2.

Les données confirment ces difficultés. L’imperméabilité tombe à 11, le contrôle défensif à 17 et l’anticipation à 15. Rodez ne cherche pas non plus à étouffer son adversaire très haut puisque son pressing affiche seulement 19. À l’inverse, le recours au bloc bas ressort nettement avec un indice de 78.

Le paradoxe est intéressant, les hommes de Didier Santini affichent beaucoup d’intensité et d’endurance, mais remportent relativement peu leurs duels. Leur efficacité dans ce domaine atteint seulement 26. Une ASSE capable d’installer durablement son jeu dans le camp adverse pourrait donc trouver des situations, particulièrement si elle parvient à déplacer rapidement le bloc ruthénois. Sauf surprise, les hommes de Ian Cathro devraient donc dicter le jeu ce samedi soir.

Rodez a perdu son meilleur buteur

Les statistiques offensives du RAF nécessitent toutefois une précision importante. Ibrahima Baldé a inscrit cinq des quatorze buts ruthénois cette saison… mais il n’est plus à Rodez. Auteur de cinq réalisations en seulement quatre rencontres, l’attaquant a rejoint Lorient le 1er septembre. Il avait alors quitté l’Aveyron en étant devenu le meilleur buteur de l’histoire du club en Ligue 2.

Depuis, Didier Santini doit reconstruire son attaque autour de Nachon Nsingi, Mathis Touho ou encore Kenny Nagera. Le danger vient également de beaucoup plus bas. Raphaël Lipinski compte déjà un but et trois passes décisives. Le défenseur est le meilleur passeur du club et touche énormément de ballons dans la construction.

Sur le côté gauche, Evan’s Jean-Lambert représente probablement la meilleure illustration du projet ruthénois. Très offensif, il a déjà créé quatre grosses occasions et figure parmi les meilleurs joueurs de Rodez en passes clés et en dribbles réussis. Ryan Ponti offre également énormément de volume lorsqu’il est utilisé dans le couloir.

Rodez arrivera donc dans le Chaudron avec un profil presque opposé à celui d’une équipe venue uniquement pour subir. Les Ruthénois acceptent de laisser le ballon, mais cherchent immédiatement la verticalité, les côtés et la surface adverse. Pour l’ASSE, le principal enjeu sera de contrôler ces transitions sans se découvrir, tout en exploitant les importantes fragilités défensives d’une équipe qui a déjà encaissé plus de deux buts par rencontre.

Sources : DataScout’, SofaScore.